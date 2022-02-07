Санкт-Петербург, 7 февраля 2022, 10:01 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга с симптомами или уже с установленной болезнью COVID-19 смогут добраться до пунктов компьютерной томографии (КТ) на специальном такси. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.
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В Петербурге заключили специальные контракты на осуществление пассажирских перевозок. Теперь при подтвержденном заражении коронавирусом или с его симптомами до пунктов рентгеновской компьютерной томографии можно будет добраться с помощью такси.
Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, можно использовать электронную почту или телефон. Заявки будут принимать по номерам
Отметим, на сегодняшний день в Петербурге насчитывается девять КТ-центров. Пациент сможет узнать о результатах исследования через сутки или двое с момента назначения врача.
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