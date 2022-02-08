Чебоксары, , 07:46 — REGNUM В Чувашии прививку от COVID-19 сделали более 645 тыс. человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным (на 4 февраля), в республике прививку от ковида сделали 645 392 жителя Чувашии, в том числе завершили вакцинацию 609 288 человек. Коллективный иммунитет от коронавируса оценивается на уровне 53,4%

Напомним, что в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 58 702 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 45 673 человека, от ковида и осложнений умерли 4240 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике создан медико-консультационный центр для помощи пациентам с ОРВИ и коронавирусом, а также для дистанционного наблюдения за ними. Центр организован на базе волонтёрской площадки в Чебоксарах с привлечением медицинских специалистов.