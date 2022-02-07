Сыктывкар, , 14:11 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 1488 носителей коронавируса, 96 из них попали на больничные койки, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Сыктывкаре — 566, Ухте — 434 и Сосногорском районе — 73. На лечении находятся 14 056 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 171 905 человек, скончались 609 ковид-пациентов.