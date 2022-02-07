Челябинск, , 19:03 — REGNUM В торговых центрах Челябинска за неделю обнаружили 102 нарушителя масочного режима. Об этом сообщил в мэрии на совещании замглавы города Игорь Постнов.

Маски

ИА REGNUM

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В отношении замеченных составили административные протоколы. Им грозят штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале продолжает действовать масочный режим. Также резко растёт число новых заражений коронавирусом.