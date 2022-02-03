Новосибирск, 3 февраля 2022, 17:10 — REGNUM Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов считает, что пятая волна коронавируса может оказаться не последней. По его мнению шестая волна вполне возможна.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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«Это более типичная ситуация, когда не закончится омикроновая волна и пойдёт уже следующая. Поэтому те люди, которые говорят, что «Омикрон» пройдёт и можно не вакцинироваться, — у них недальновидная политика, — сказал сегодня, 3 февраля, во время прямого эфира в Instagram редакции «НГС. Новости». — Шестая волна вполне возможна, потому что эволюционный потенциал у «Омикрона» есть, и он является, судя по всему, продолжением варианта «Альфа».

Он предположил, что может быть продолжение и у вариантов «Гамма» и «Дельта». По его словам, «нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее».