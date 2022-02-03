Новосибирск, , 17:10 — REGNUM Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов считает, что пятая волна коронавируса может оказаться не последней. По его мнению шестая волна вполне возможна.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Это более типичная ситуация, когда не закончится омикроновая волна и пойдёт уже следующая. Поэтому те люди, которые говорят, что «Омикрон» пройдёт и можно не вакцинироваться, — у них недальновидная политика, — сказал сегодня, 3 февраля, во время прямого эфира в Instagram редакции «НГС. Новости». — Шестая волна вполне возможна, потому что эволюционный потенциал у «Омикрона» есть, и он является, судя по всему, продолжением варианта «Альфа».

Он предположил, что может быть продолжение и у вариантов «Гамма» и «Дельта». По его словам, «нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее».