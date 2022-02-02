Симферополь, , 11:17 — REGNUM В Республике Крым за сутки в коронавирусны стационары был госпитализирован 101 пациент, об этом 2 февраля сообщили в региональном оперативном штабе. Накануне, 2 февраля, сообщалось о 85 новых пациентах больниц.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 513 человек, это на 126 случаев меньше, чем было подтверждено 1 февраля. Выздоровевшими за последние сутки признаны 503 человека. В Крыму также зарегистрировано десять новых смертей от ковида.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено уже 134 294 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 124 424 человека. За весь период жертвами инфекции в Крыму стали 4 734 человека.