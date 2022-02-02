Барнаул, 2 февраля 2022, 15:20 — REGNUM В Алтайском крае, где из-за «Омикрона» в пятую волну коронавируса ежедневно стали выявлять более 1,5 тысяч новых носителей коронавируса, ужесточают карантинные ограничения в вузах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, минимум, до 14 февраля на дистанционное обучение переведены студенты Алтайского госуниверситета. Там не исключают, что «дистант» может быть продлен.

Флаг Алтайского края
Флаг Алтайского края
(сс) Дмитрий-5-Аверин

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Аналогичным образом поступили в Алтайском государственном техническом университете.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 февраля 2022 года в Алтайском крае отмечается рекордная заболеваемость среди детей коронавирусом, как среди детей, так и среди взрослых. Растет количество госпитализаций, случаев ОРЗ и пневмоний. На удаленный режим работы перешло также алтайское правительство.

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