Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Эпидемия коронавирусной инфекции негативно сказалась на выявлении онкологических заболеваний на ранней стадии у жителей Санкт-Петербурга. Отказ от диспансеризации, затягивание посещения врача привели к тому, что у многих заболевших онкология выявлена уже на третьей и четвертой стадии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля сообщил главный внештатный специалист-онколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев.

Женщина с онкологическим заболеванием (сс) vrachivmeste.ru

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По его словам, несмотря на пандемию, в 2021 году в Петербурге были достигнуты почти все целевые показатели по диагностике онкологических пациентов на ранней стадии — выявлено 57,4% таких больных. Кроме того, 68% пациентов с онкологией (план 66%) прошли диспансерное наблюдение и обследование. Еще два важных показателя, которые показывают уровень оказания специализированной помощи в Петербурге — одногодичная летальность пациентов с новообразованием составляет 19,4%, удельный вес пациентов со злокачественными образованиями, состоящими на учете пять и более лет, — 57%.

«Пациенты, в силу ряда причин, в том числе эпидемиологических, приходят не сразу, поэтому третья и четвёртая стадия выявляются чаще — 42,6% от всех злокачественных образований. Это достаточно высокий процент», — добавил Гладышев.

В свою очередь, директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический) Владимир Моисеенко отметил, что из-за ковида увеличилось количество пациентов с антибиотикорезистентностью (способность микробов противостоять действию антимикробных средств, в том числе антибиотиков, — прим. ред.). Лечение антибиотиками коронавирусной инфекции привело к тому, что организм пациента с онкологией получает чувствительную флору, которая легко распространяется в стационарах и переносится при госпитализации больного внутри медицинских учреждений.

«Ковид и резистентная флора очень осложняют ведение пациентов с онкологией», — пояснил специалист.

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