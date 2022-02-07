Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM В Ленинградской области на амбулаторном лечении с ковидом и ОРВИ находятся 38,8 тыс. человек, за неделю их количество увеличилось на 43%. Об этом 7 февраля сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Лечение заболевания Okeydoc.ru

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«За последние сутки коронавирус выявлен у 2323 человек, из них всего восемь были привиты, сейчас находятся на амбулаторном лечении», — добавил чиновник.

Наибольшее количество положительных тестов за минувший день были получены жителями крупных населенных пунктов, таких как Тихвин (270), Всеволожск (204), Ивангород (157), Кудрово (95), Сланцы (92), Гатчина (73), Кингисепп (63), Луга (59), Тосно (57), Никольское (53), Коммунар (52), Лодейное Поле (48), Тельмана (40), Пикалёво, Шлиссельбург (по 33), Сертолово, Отрадное, Красный Бор (по 32), Бокситогорск, Ивангород (по 28), Бугры, Мурино (по 27), Свердлова (25), Подпорожье (23), Волосово, Янино-1 (по 22), Кировск (21), Важины (16), Новая Ладога, Новый Учхоз, Заклинье (по 13), Токсово (12), Волхов, Романовка, Приладожский, Мга (по 11), Паша, Кузьмоловский, Старая, Русско-Высоцкое, Копорье (по 10),

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета по здравоохранению, сейчас в ковидных стационарах Ленобласти развернуто 2269 коек, из которых свободно 409 коек (18,03%). Таким образом под круглосуточным наблюдением сейчас находятся 1860 пациентов, из них на ИВЛ — 23 пациента.

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 129 478 человек. Из них 105 556 выздоровели, в том числе 409 — за минувший день. Умерло 3197 жителей Ленобласти заболевших ковидом, в том числе четыре смерти были зарегистрированы 6 февраля, что на три меньше, чем за день до этого.

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