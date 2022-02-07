Салехард, , 17:29 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 7 февраля за сутки госпитализировано 50 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 763 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Борьба с коронавирусом Mos.ru

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Выздоровел за сутки 401 ямалец. Заразились коронавирусом 1812 человек — на 662 человека меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 139 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 7 февраля зарегистрировано 87 058 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 65 310 человек, 993 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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