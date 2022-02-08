Барнаул, , 08:42 — REGNUM В Алтайском крае на препарат с недоказанной эффективностью, которым является «Арбидол», тратят миллионы бюджетных средств и «лечат» амбулаторных пациентов с коронавирусом. Власти пояснили, что не намерены отходить от методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ. Об этом, в частности, сказано в ответе на запрос, полученный ИА «Бакфакс» в минздраве региона.

Упаковка «Арбидола» Doanri

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Там же отметили, что закупка в конце прошлого года 645 тысяч капсул «Арбидола» в рамках двух конкурсных процедур на общую сумму 29,9 млн рублей — не последняя.

«Объемы последующих закупок и способ определения поставщика будет зависеть от текущей эпидобстановки и остатках на складах», — уточнили в профильном министерстве.

Любопытно, что оба контракта в 2021 году были заключены с единственным поставщиком — московским ООО «Альбатрос».

Ситуацию уже прокомментировал авторитетный телеграм-канал «Алтайские крайности»:

«Вернемся к закупленному минздравом на 30 миллионов рублей «Арбидолу». Его, мол, будут раздавать сугубо тем, кто проходит лечение на дому. То есть, по сути, тем, кто и так должен преодолеть заразу, как в мединской присказке про неделю и семь дней. Нужен ли таким пациентам арбидол, эффективность которого, напомним, не доказана? Вопрос риторический.

Но деньги на сомнительный препарат уже потратили. В итоге кто-то смог отчитаться о проделанной работе по обеспечению медикантами, а кто-то просто набил карман».

Как сообщало ИА REGNUM, госзакупка региональным минздравом трёх больших партий «Арбидола» на общую сумму около 30 млн рублей спровоцировала широкий общественный резонанс в конце января 2022 года.

Об опасности его употребления корреспонденту ИА REGNUM ещё в марте 2021 года говорил алтайский врач с многолетней общей практикой Игорь Червяков:

«Все якобы противовирусные препараты типа «Арбидола» являются стимуляторами выработки в организме этого белка. Раньше считалось, что такая реакция ускорит гибель вируса. Но в реальности все иначе. Интерфероны опасны. Ни для профилактики, ни для лечения коронавируса их применять нельзя!».

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