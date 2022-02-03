Новосибирск, , 06:17 — REGNUM В Новосибирской области до 4 февраля примут список новых ограничительных мер, которые введут из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Nso.ru

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«Мы рекомендуем работодателям до 30% работников перевести на удалённый формат работы. В обязательном порядке потребуем, чтобы невакцинированные люди в возрасте 60+ находились дома на самоизоляции, — рассказал он в интервью редакции «НГС. Новости». — Точечное дополнительное решение — необходимость предъявления справок ПЦР при заселении в гостиницы и гостевые дома на территории Новосибирской области».

Кроме того, будет введён запрет на спортивные, культурные массовые мероприятия, в том числе межрегиональные и межмуниципальные. Исключение — командные виды спорта — такие как волейбол и хоккей.

Все остальные мероприятия будут минимизированы и будут проводиться только в случае, если они являются отборочными и необходимыми для участия в последующих федеральных или международных соревнованиях.