Великий Новгород, , 12:25 — REGNUM За минувшие сутки в стационарах Новгородской области госпитализировали 76 человек с диагнозом COVID-19, что на 54 человека больше, чем сутками ранее. Об этом 7 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе за последние сутки зафиксировали 735 случаев заражения коронавирусом, что на восемь случаев больше, чем за 5 февраля. Статистика заражений в области продолжает увеличиваться.

От ковида, как основной причины, в регионе за сутки скончался один человек. Это на два летальных случая меньше, чем за предыдущие сутки. После достижения высокого показателя смертности, статистика вновь приблизилась к минимальной отметке.

За сутки от COVID-19 в Новгородской области выздоровели 206 человек, что на 98 пациентов меньше, чем за 5 февраля. В регионе отметился спад показателя выздоровления.

С начала пандемии в Новгородской области зафиксировали 75 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины, скончались 863 человека, а выздоровели — 68 690 человек.

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