Ижевск, , 12:31 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 февраля прививку от коронавируса сделали 686 377 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Центральный военный округ

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Второй компонент препарата получил 537 091 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 304 жителя республики. 306 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 641 человек, в том числе 98 673 человека прошли ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 209 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 621 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 77 771 житель республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 92 315 случаев заражения коронавирусом, из них 1437 — за минувшие сутки.

Читайте также: После COVID-19 в Удмуртии выздоровел ещё 621 человек