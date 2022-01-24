20:28 10.01.2022 Вашингтон против того, чтобы НАТО ограничивали в праве принимать новые страны в альянс, сообщила 10 января журналистам первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Этот вопрос был поднят в контексте ситуации на Украине. Читайте также: В Госдепе США назвали неизменной «политику открытых дверей в НАТО»

20:29 10.01.2022 Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман (cc) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

20:34 10.01.2022 Глава российской делегации на переговорах в Женеве Сергей Рябков ответил на вопрос о том, какие меры может предпринять Россия, если переговорный процесс с США и НАТО не приведёт к устраивающим Москву результатам. По его словам, сейчас не время говорить о том, какие системы, где именно и когда могут быть развернуты Россией. «Это незамедлительно будет воспринято как «новая угроза с российской стороны», — отметил Рябков. «Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путём. Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые всё время то обрушают наш рынок, рассуждая об отключении (России) от SWIFT, делают это преднамеренно, то еще что-то расскажут нам про несертификацию «Северного потока», — сказал Рябков.

20:34 10.01.2022 Россия заняла в вопросах гарантий безопасности жёсткую позицию, но абсолютно нельзя утверждать, что Москва занимается выдвижением ультиматумов, сообщил 10 января в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но предлагает договориться так, как это её устроит. Со стороны США, добавил замглавы МИД, постоянно слышится заявление о «цене, которую России придется заплатить». Читайте также: Россия в сфере гарантий безопасности занимает жесткую позицию — Рябков

20:40 10.01.2022 Говоря о сроках переговоров с США и НАТО и российской позиции, Сергей Рябков отметил: «Речь не о месяцах, не о неделях. Нам нужен срочный ответ, нам нужен быстрый ответ <…> нам просто нужен быстрый ход вперед». По его словам, итоговый результат будет зависеть от новых встреч по линии НАТО и ОБСЕ, которые пройдут в ближайшие дни.

20:44 10.01.2022 Проблемы Казахстана не были затронуты на российско-американской встрече глав делегаций со стороны внешнеполитических ведомств в Женеве. Об этом сообщила 10 января по итогам переговоров первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман. Читайте также: В Женеве Рябков и Уэнди Шерман не обсуждали тему Казахстана

20:47 10.01.2022 Улучшения в вопросе нерасширения военного блока НАТО добиться не удалось, заявил 10 января на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом он сообщил по итогам первых консультаций с представителями Госдепа США. Читайте также: Прогресса по вопросу нерасширения блока НАТО нет — Рябков

20:47 10.01.2022 Первый раунд переговоров: прорыва пока не случилось, но все проблемы обозначены и вещи названы своими именами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Читайте также: В Госдуме оценили переговоры между Россией и США в Женеве

20:47 10.01.2022 «Запад продолжает хождение по одним и тем же граблям. Оно, видимо, вызывает на Западе большое удовольствие», — заметил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

20:51 10.01.2022 «Мы проводили и будем проводить тренировочные мероприятия на своей территории. Потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, твердо и четко соблюдая все обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты», — заявил Сергей Рябков.

20:53 10.01.2022 Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (cc) Balk MSC

20:57 10.01.2022 Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент не прорабатывается, заявил 10 января на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом он рассказал по итогам первых консультаций с представителями Госдепа США по гарантиям безопасности. Читайте также: Новая встреча Путина и Байдена пока не обсуждается — Рябков

21:09 10.01.2022 Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину. Об этом российская делегация объявила американской стороне на переговорах в Женеве, сообщил 10 января журналистам по итогам встречи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Читайте подробнее: Рябков заявил, что Россия не планирует нападений на Украину

21:31 10.01.2022 У России нет уверенности в том, что США будут выполнять даже юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если такое соглашение будет достигнуто, заявил 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в Женеве. По его словам, накоплен негативный опыт общения с Вашингтоном и он не внушает доверия. Читайте также: Россия не верит, что США выполнят договоры по безопасности — Рябков

22:11 10.01.2022 Американское руководство не против, чтобы ЕС участвовал в переговорах с Россией по гарантиям безопасности, заявил 10 января верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью ВВС. Об этом: Боррель заявил, что США одобряют присутствие ЕС на переговорах с Россией

00:41 11.01.2022 Представитель Госдепа уточнил, что предложения касались размещения ракет в Европе в свете отказа от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Читайте подробнее: США предложили меры по укреплению безопасности на переговорах в Женеве

03:03 11.01.2022 Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, предусматривающий предоставление Украине дополнительной военной помощи и возможность принятия новых антироссийских мер. Документ, внесённый рядом конгрессменов, 10 января был опубликован на сайте законодательного органа. Об этом: В Конгресс США внесли законопроект о расширении военной помощи Украине

07:29 11.01.2022 Капитолий. (cc) Tim Evanson

08:07 11.01.2022 «Администрация Байдена тихо одобрила дополнительные 200 млн долларов на оборонную помощь Украине», — сообщает телеканал CNN. Уточняется, что решение было принято в конце декабря 2021 года.

08:27 11.01.2022 Посольство России в США раскритиковало подход американской стороны к переговорам в Женеве и отвергло заявления в Вашингтоне о якобы возможности дезинформации российской стороны о ходе этих дискуссий. Об этом 10 января говорится на официальной странице посольства РФ в США в соцсети Facebook. Об этом: Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации после встречи в Женеве

08:36 11.01.2022 В ходе переговоров в Женеве Россия заверила США в отсутствии планов по вторжению на территорию Украины, объяснив сосредоточение своих войск около российско-украинской границы военными учениями. Об этом 10 января заявила на брифинге по итогам встречи российской и американской делегаций первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Подробности в материале: США призвали Россию вернуть свои войска в казармы

08:42 11.01.2022 «Посольство России в США не поняло логики Госдепа, заявившего, что РФ должна «вернуть свои войска в казармы» либо сообщать об учениях, чтобы добиться деэскалации у границ Украины. Российские дипломаты заявили, что РФ продолжит проводить учения на своей территории, потому что это в интересах ее безопасности», — пишет ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».

09:14 11.01.2022 Заявления США на тему того, что России нужно делать со своими войсками и миротворческими силами ОДКБ, вызывают недоумение, так как Москва имеет право самостоятельно решать, куда перемещать свои войска в пределах собственных территорий. Об этом 11 января говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне на официальной странице российской дипмиссии в соцсети Twitter. Об этом: Посольство РФ в США ответило на призыв Вашингтона «отвести войска»

09:16 11.01.2022 Россия готова к дальнейшей работе с США и Западом по вопросам гарантий безопасности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на «Соловьёв Live».

09:18 11.01.2022 «Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течение многих лет заматывались странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России «миролюбивому» характеру НАТО и его деятельности», — заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя предстоящие 12 января в Брюсселе переговоры России с НАТО по ключевым проблемам европейской безопасности.

10:15 11.01.2022 РФ отвергает инсинуации США о дезинформации насчет переговоров в Женеве, Москва с самого начала проявляла максимальную транспарентность, заявило российское посольство.

10:45 11.01.2022 Россия готова и дальше работать с США и Западом по вопросам гарантий безопасности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». По её словам, накануне в Женеве между представителями России и США состоялся «профессиональный, конструктивный, деловой» разговор. Российская сторона демонстрировала соответствующий настрой, она готова к дальнейшей работе. Читайте подробнее: Россия готова продолжать работу с США по гарантиям безопасности — МИД

11:01 11.01.2022 Россия готова к дальнейшей работе с Соединёнными Штатами по вопросам гарантий безопасности. Об этом, комментируя итоги российско-американских консультаций в Женеве, 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: В МИД заявили о готовности России к диалогу с США по вопросам безопасности

11:29 11.01.2022 Государственный департамент США

11:35 11.01.2022 Заявления Белого дома о том, что Россия якобы будет распространять дезинформацию по переговорам в Женеве, вызывают только сочувствие. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом: Заявления Псаки о дезинформации со стороны РФ вызывают сочувствие — МИД РФ

11:41 11.01.2022 Офис Зеленского заявил, что Киев передал Франции и ФРГ «детальную информацию» по выполнению Минских соглашений и решений саммита «нормандской четверки» в Париже.

11:47 11.01.2022 США не пойдут на юридически обязывающие гарантии о нерасширении НАТО на восток. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24». Об этом: «Для американцев неприемлемо» — о юридических гарантиях нерасширения НАТО

12:10 11.01.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что готовности для нового разговора Путина и Байдена после консультаций в Женеве пока нет, поводов для оптимизма немного.

12:11 11.01.2022 Он также подчеркнул, что звучащие из США угрозы санкций вряд ли способны оказать влияние на вооружённую тезисами Путина делегацию России на консультациях по безопасности.

12:12 11.01.2022 Переговоры в Женеве с НАТО пока что удовлетворения у российской стороны не вызывают. Об этом 11 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков оценил результативность саммита России и НАТО в Женеве

12:17 11.01.2022 Слухи о санкциях не влияют на российскую позицию о нерасширении НАТО. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: Песков оценил влияние слухов о санкциях на позицию России на переговорах

12:48 11.01.2022 Слухи об устных договорённостях о нерасширении НАТО на восток после краха соцлагеря не соответствуют действительности. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: Договорённости о нерасширении НАТО на восток не было — переводчик Горбачева

12:55 11.01.2022 Западные либеральные элиты разочарованы желанием президента США Джо Байдена искать компромисс с Россией. Об этом 11 января заявил основатель Центра стратегического и политического анализа (Франция) Ксавье Моро в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: В Европе разочарованы позицией Байдена по России — эксперт

13:05 11.01.2022 США и Россия начали выстраивать отношения в обход мнения европейских партнёров. Об этом 11 января заявил основатель Центра стратегического и политического анализа (Франция) Ксавье Моро в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Отношения РФ и США показали «полный провал европейской дипломатии» — мнение

13:10 11.01.2022 Россия на проходящих в Женеве переговорах с США демонстрирует стратегию угроз и запугивания. Об этом бывший министр обороны Эстонии Яак Аавиксоо заявил в интервью национальному гостелевидению ETV. «Большинство людей, следящих за публичной риторикой Москвы, не видят конструктивной, построенной на доверии стратегии переговоров. Это четко угрожающая стратегия», — считает он. Читайте подробнее: Эстонский политик: «На встрече в Женеве видим угрожающую позицию Москвы»

13:16 11.01.2022 Россия начала вести переговоры о судьбе Европы с США напрямую. Об этом 11 января заявил основатель Центра стратегического и политического анализа (Франция) Ксавье Моро в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Переговоры в Женеве показали ослабление политической роли Европы — эксперт

13:22 11.01.2022 Россия не выдвинула никаких экстраординарных требований к США на переговорах в Женеве. Об этом 11 января заявил американист Малек Дудаков в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: «Ничего фантастического в этом нет» — о требованиях России к США в Женеве

13:25 11.01.2022 На запланированной сразу после саммита США-России встрече НАТО-Россия Эстония намерена выступить со специальным обращением. Об этом министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила гостелевидению страны ETV. Читайте также: Эстония на встрече НАТО-Россия намерена взять отдельное слово

13:30 11.01.2022 Предложения России в Женеве абсолютно разумны и рациональны и исходят исключительно из интересов национальной безопасности страны. Об этом 11 января заявил американист Малек Дудаков в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: Необычные, но вполне логичные — о требованиях России к НАТО в Женеве

13:39 11.01.2022 Если переговоры о гарантиях нерасширения НАТО на восток зайдут в тупик, то это приведёт к множеству проблем для стран Евросоюза. Об этом 11 января заявил американист Малек Дудаков в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Эксперт назвал последствия отказа США идти на компромисс с Россией

13:39 11.01.2022 Российская сторона намерена добиваться от Североатлантического альянса предметной реакции на проект соглашения по гарантиям безопасности. Об этом 11 января в преддверии заседания Совета РФ — НАТО сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Читайте подробнее: Россия готова добиться от НАТО предметной реакции по вопросу безопасности

13:49 11.01.2022 Американская сторона по итогам переговоров в Женеве представит России письменный ответ по предложениям о гарантиях безопасности. Ответ ожидается на следующей неделе, сообщил 11 января РИА Новости источник, близкий к переговорам. «Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе», — сказал собеседник агентства. Об этом: США готовят письменный ответ на предложения РФ по безопасности — источник

13:49 11.01.2022 Россия призывает Соединенные Штаты не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам. Подробности в материале: Россия призвала США к ответственности в вопросе Украины — источник

13:51 11.01.2022 Позиция России по гарантиям нерасширения НАТО на восток — объективно максималистская, но не выдвигается ради того, чтобы обеспечить Москве свободу действия после того, как она будет отвергнута. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: Женева: предъявляет ли Россия США заведомо невыполнимые требования?

14:04 11.01.2022 Объяснить цели США на переговорах в Женеве пока невозможно. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: Эксперт объяснил, зачем США нужны переговоры с Россией в Женеве

14:11 11.01.2022 Угрозы Соединенных Штатов о введении в отношении России санкций не могут оказать влияние на делегацию РФ на консультациях по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом 11 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: Угрозы американских санкций не повлияют на позицию России — Песков

14:35 11.01.2022 Россия не видит повода для тревоги в связи с ходом переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявила 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробности в материале: Захарова: ход переговоров с США по безопасности не вызывает тревоги

14:36 11.01.2022 Для Украины никакого членства в НАТО не будет, Запад ее уже «сдал». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте подробнее: Миронов: Запад уже «сдал» Украину

15:11 11.01.2022 Первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман провела встречу с генсеком Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом, в ходе которой стороны обсудили предстоящее заседание Совета Россия — НАТО. Она сообщила об этом 11 января на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: Столтенберг обсудил с Шерман предстоящее заседание Совета Россия — НАТО

15:21 11.01.2022 На заседании Совета Россия — НАТО, проведение которого намечено на 12 января в Брюсселе, российская сторона нацелена на достижение результатов по переговорам о гарантиях безопасности. Об этом 11 января в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: Россия рассчитывает на результат на переговорах с НАТО — МИД РФ

16:18 11.01.2022 Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») ответил цитатой из фильма «Брильянтовая рука» на слова евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам». Читайте подробнее: В Госдуме экс-главе МИД Польши ответили цитатой из «Брильянтовой руки»

16:34 11.01.2022 Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (cc)Sillerkiil

17:37 11.01.2022 Госсекретарь США Энтони Блинкен [U.S. Department of State]

18:06 11.01.2022 Россия формирует новый мировой порядок. Об этом 11 января заявил директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, тюрколог Владимир Аватков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Эксперт отметил, что сейчас многие задаются вопросом, что будет делать Россия, если США откажутся от её предложений относительно гарантий безопасности. Однако не менее важно подумать и том, какие действия следует предпринять Москве, если Вашингтон примет её условия. Читайте также: Тюрколог заявил о рождении нового мирового порядка

18:40 11.01.2022 Российско-американские переговоры в Женеве по стратегической стабильности и гарантиям безопасности явились «своего рода победой Кремля», заявляет 11 января газета The New York Times. По утверждению издания, Вашингтон не пошёл ни на какие уступки, но Москве удалось выдвинуть на передний план вопрос нерасширения НАТО. Читайте также: «Своего рода победа Кремля» — СМИ США недовольны переговорами в Женеве

19:36 11.01.2022 Сергей Лавров [Kremlin.ru]

20:43 11.01.2022 Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. council.gov.ru

21:46 11.01.2022 Алексей Пушков [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

22:20 11.01.2022 Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит высказалась о неизменном праве НАТО на расширение и пригрозила России ответом со стороны альянса в случае «агрессии в отношении Украины», передаёт 11 января CNN. Читайте также: Постпред США при НАТО грозит России и не обещает компромиссов

22:39 11.01.2022 Россия так и не приняла мер по улучшению ситуации на границе с Украиной, реально существует угроза российского вторжения на Украину, заявил 11 января посол США в РФ Джон Салливан в эфире «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Подробности в материале: Посол США Салливан назвал очень вероятным вторжение России на Украину

22:48 11.01.2022 Заявление пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики о том, что Киев нарастил количество обстрелов территории Донбасса, чтобы напомнить о своём существовании в связи со встречей «Россия — НАТО» по поводу гарантий безопасности, вызвало обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 января в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Цель одна — геноцид!» — Украина стала чаще обстреливать Донбасс

22:56 11.01.2022 Депутат Европейского парламента от Польши Радослав Сикорский

23:46 11.01.2022 Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет и какого-то улучшения в этом вопросе делегации добиться не удалось, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 11 января в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Вспомнила бабка, как девкою была» — сети о грустных итогах встречи по НАТО

23:46 11.01.2022 Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что США сложно вести с Россией диалог на двусторонней основе, поскольку им мешают антироссийские настроения среди части партнёров по НАТО, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 11 января в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Там сплошные русофобы» — сети о помехах США в диалоге с Россией по НАТО

07:11 12.01.2022 Энтони Блинкен [(сс) U.S. Department of State]

07:49 12.01.2022 Риторика представителей Госдепартамента США, направленная на обвинение РФ, не способствует конструктивному диалогу на российско-американских переговорах. Об этом заявил 11 января посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ. «Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах. <…> Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах», — приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook. Дипломат добавил, что Соединенным Штатам пора «остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве».

07:54 12.01.2022 «Сегодня как никогда надо быть сдержанными и аккуратными во фразеологии. Только что прошли российско-американские переговоры в Женеве. 12 января предстоит встреча в рамках Совета Россия — НАТО. Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе», — сказал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя высказывание зам. госсекретаря В. Нуланд в ходе брифинга 11 января о том, что Россия несет исключительную ответственность за развязывание кризиса на Украине. .

07:56 12.01.2022 «США вместе с Россией несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Так записано в Уставе ООН. Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов.

07:56 12.01.2022 «Мы четко и ясно обозначили свои приоритеты. Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные российские предложения. Мы — за разрядку напряженности. За создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества. Нам некуда отступать. НАТО подобралось к российским границам. Пытается доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе. Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации. Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», — отметил Анатолий Антонов.

08:07 12.01.2022 Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что США не готовы обсуждать предложение России о запрете на вхождение новых стран в состав НАТО, но и воевать за такую цель американцы не готовы. Об этом он сообщил «Парламентской газете» по итогам российско-американских переговоров в Женеве.

08:07 12.01.2022 «Американцы совершенно точно настроены на то, чтобы расширять границы своего влияния в мире, а наиболее инициативный способ — расширение состава НАТО. Это стратегия США, которая, подозреваю, не изменится ни при каких обстоятельствах. Потому что это и есть путь Америки к однополярному миру. И данная цель не снимается Штатами с повестки дня. Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — заявил Косачев.

08:08 12.01.2022 Также Константин Косачев отметил, что переговоры прошли не безрезультатно. «В целом после встречи в Женеве сохраняю осторожный оптимизм — вижу, что переговоры 10 января были не безрезультатными, что они имели смысл», — сказал он.

08:20 12.01.2022 Европейским государствам бы возмутиться поведением США, ведь если что случится, полыхнет не за океаном, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России

08:21 12.01.2022 Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о недопустимости присутствия американского военного потенциала вблизи границ РФ. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook. Читайте подробнее: Антонов призвал США отвести свой военный потенциал от границ России

08:23 12.01.2022 Власти Соединённых Штатов ждут от России разъяснений по поводу начавшихся на западе страны военных учений. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Читайте подробнее: США обеспокоены военными учениями на западе РФ и требуют разъяснений

08:35 12.01.2022 Североатлантический альянс (НАТО) не является угрозой для России в случае, если российская сторона не станет угрозой для НАТО. Об этом 12 января заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Подробности в материале: Виктория Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО в качестве угрозы

08:36 12.01.2022 Заявление американских чиновников подрывают переговоры Соединенных Штатов с Россией, завил посол РФ в США Анатолий Антонов. Читайте также: Антонов обвинил чиновников США в подрыве переговоров

08:45 12.01.2022 Итоги переговоров между Россией и США в Женеве обсудил в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом 12 января сообщает пресс-служба украинского министерства иностранных дел. Читайте также: Блинкен обсудил с Кулебой результаты переговоров между РФ и США в Женеве

09:06 12.01.2022 Анатолий Антонов [U.S. Mission Genev]

09:09 12.01.2022 Представители США переворачивают факты с ног на голову, заявляя о якобы вызванном действиями России кризисе в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США, опубликованном 11 января на странице дипмиссии в Twitter. «Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о «кризисе в области безопасности, вызванном Россией», — в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову», — заявили на это в посольстве России. Читайте подробнее: Посольство РФ отвергло обвинения США в создании кризиса безопасности

09:18 12.01.2022 Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Radio Jedynka выразил обеспокоенность, что Россия якобы «усилит давление на Запад». Читайте также: В МИД Польши считают, что Россия будет «усиливать давление на Запад»

09:33 12.01.2022 Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. MSZ

10:21 12.01.2022 Американская сторона не намерена обсуждать ограничения на вступление в НАТО новых стран в ходе заседания Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на регулярном брифинге. «И мы ясно дали понять, что для нас и альянса политика открытых дверей НАТО не является чем-то, что лежит на столе переговоров», — сказал представитель Госдепа. Читайте подробнее: США не намерены обсуждать на Совете Россия — НАТО ограничения для альянса

10:26 12.01.2022 Второй этап консультаций между Россией и странами Запада по безопасности состоится 12 января в Брюсселе в рамках первого за 2,5 года заседания Совета Россия — НАТО (СРН). Эта встреча станет развитием переговоров между Россией и США, которые прошли 10 января в Женеве. Как ранее заявили генсек НАТО Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО Джулианн Смит, альянс готов выслушать озабоченности России, готов начать открытый и осмысленный диалог, но не готов идти на компромиссы, в особенности, по вопросам расширения альянса.

10:39 12.01.2022 Российскую делегацию на консультациях в Брюсселе возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин.

10:40 12.01.2022 Со стороны НАТО во встрече в Брюсселе принимают участия постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генсек организации Йенс Столтенберг и высокопоставленные военные представители государств альянса.

10:40 12.01.2022 Флаги России и НАТО [(cc) Mailtoanton]

10:44 12.01.2022 На 13 января намечено совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

12:04 12.01.2022 Российская делегация прибыла на заседание Совета Россия — НАТО в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.

12:06 12.01.2022 Начало заседания Совета Россия — НАТО по гарантиям безопасности — в 12 часов мск. На 15:30 мск планируется пресс-конференция генсека НАТО, в 18:00 мск ожидается пресс-конференция замглавы российского МИД Александр Грушко.

12:24 12.01.2022 Первая за 2,5 года встреча Совета Россия — НАТО (СРН) по российским инициативам по безопасности началась в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС из штаб-квартиры альянса. Стороны воздержались от уступительных заявлений, однако встреча началась в достаточно теплой обстановке.

12:24 12.01.2022 Глава российской делегации замминистра иностранных дел России Александр Грушко перед встречей поздоровался за руку с руководителем американской делегации замгоссекретаря Уэнди Шерман. С остальными участниками встречи — генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и постоянными представителями стран 30 стран НАТО Грушко поздоровался по ковидным нормам — соприкосновением кулаков.

12:24 12.01.2022 В Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса (НАТО) началось заседание Совета Россия — НАТО, первое за последние два с половиной года. Об этом 12 января сообщает РИА Новости. Читайте также: В Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО

12:25 12.01.2022 Встреча в штаб-квартире в Брюсселе проходит в масках, которые ее участники сняли только для официальной церемонии фотографирования.

12:26 12.01.2022 Предложение конгрессменов США о выделении дополнительного финансирования «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) для борьбы с Россией указывает на готовящиеся американцами новые провокации в медийном пространстве. Такое мнение высказал в среду, 12 января, член временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Полетаев. 10 января группа конгрессменов от Республиканской партии США во главе с членом Комитета Палаты представителей по иностранным делампредставила законопроекто расширении военной помощи Украине. Инициатива предполагает выделение 155 миллионов долларов для «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) наряду с предложениями по поставке Киеву новых вооружений и ужесточению антироссийских санкций.

12:29 12.01.2022 «Показательно, что законодатели в США ставят в один ряд санкции, летальное оружие и финансирование пропагандистских информационных ресурсов. Инициатива Маккола и его однопартийцев служит очередным подтверждением активного использования Западом подконтрольных русскоязычных СМИ для попыток вмешательства в информационное пространство России и других государств. Предложение выделить дополнительно финансирование «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) для борьбы с нашей страной указывает на готовящиеся новые провокации со стороны США в медийном пространстве», — сказал Полетаев.

12:31 12.01.2022 Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев [Дарья Драй © ИА REGNUM]

12:37 12.01.2022 Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что считает немыслимой войну НАТО с Россией. «Война со странами НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война», — заявил он 12 января в эфире телеканала TV3.

12:38 12.01.2022 Как отмечает ТАСС, премьер-министр Латвии Кариньш при этом добавил, что «генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически очень хорошо и правильно публично сказал — если есть такая война, страны НАТО должны быть готовы».

12:40 12.01.2022 НАТО реализует в отношении Украины две стратегии одновременно. Об этом сообщил в интервью изданию Gazeta Polska 12 января министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. «В НАТО есть те, кто делают ставку на последствия, которые ожидают Россию после возможного нападения на Украину. Санкции и подобного рода инструменты. Есть также и те, кто занимает позицию, что нужно не просто смотреть сверху, какие будут последствия, но и эффективно этому [вторжению] противостоять, к примеру, укрепляя в военном отношении восточный фланг НАТО, оказывая разными способами поддержку Украине», — сказал министр. «И этот, и другой подход реализуются, но споры касаются того, чего должно быть больше», — добавил Збигнев Рау.

12:40 12.01.2022 Солдаты НАТО (cc)Michał Zieliński

13:05 12.01.2022 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности. «Сегодняшнее заседание Совета Россия — НАТО продолжается. Это своевременная возможность для диалога в этот важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится еще более важным», — написал он на своей странице вTwitter.

13:08 12.01.2022 России и Западу следует вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе и создать более эффективные механизмы урегулирования кризисов. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС в преддверии встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств стран содружества 12 января. Подробности в материале: Боррель призвал Россию и Запад вернуться к общей архитектуре безопасности

13:27 12.01.2022 Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью для издания Gazeta Polska заявил, что в Польше знают и понимают Россию лучше, чем её партнеры, союзники и друзья на Западе. Читайте подробнее: МИД Польши: Варшава знает Россию гораздо лучше, чем Запад

13:52 12.01.2022 Россия будет продолжать проводить военные учения на своей территории, никакой связи между маневрами войск и переговорами с Западом нет, заявил 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли связь между учениями Западного военного округа и переговорами РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. «Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил», — подчеркнул представитель Кремля.

13:54 12.01.2022 В настоящее время ситуация с политикой безопасности в Европе крайне серьезная, поскольку великие державы борются за новый мировой порядок, что было спровоцировано невыполнимым ультиматумом со стороны России. В то же время Москва ужесточила свою риторику в отношении того, что Швеции можно делать в военной сфере, а чего нельзя. Об этом заявил в интервью телеканалу SVT от 12 января главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. Об этом: Главком ВС Швеции: великие державы борются за новый мировой порядок

13:55 12.01.2022 Россия не ведет переговоры с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности с позиции силы, заявил 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков: Россия не ведет переговоры с США с позиции силы

13:57 12.01.2022 Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал серьезной ситуацию, возникшую в результате российской эскалации вблизи границ Украины. В то же время, выступая в студии телеканала SVT 11 января, он дал понять, что ни одна страна пока еще не взяла на себя никаких конкретных обязательств относительно того, как она будет действовать в случае начала боевых действий в Украине. Читайте подробнее: Министр обороны Швеции о возможной войне на Украине: «Мы готовимся»

14:21 12.01.2022 Заседание Совета Россия — НАТО проходит в Брюсселе своевременно, в критически важный для европейской безопасности момент. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал 12 января в Twitter. По его словам, важность диалога возрастает в период высокой напряжённости. Нужно садиться за стол переговоров и обсуждать проблемы. Читайте также: Столтенберг: заседание Совета Россия — НАТО проходит в критический момент

14:23 12.01.2022 Уступки России со стороны Запада могут привести к «краху ЕС и США». Об этом заявил бывший министр обороны Польши Ян Парис в интервью Polskie Radio. «Россия воспринимает в основном только силу. Она и с США ведет переговоры, игнорируя Европу, потому что США — наиболее мощный и влиятельный игрок в регионе. Уступки же могут воспринять в Москве как слабость, что может приблизить Запад к поражению», — заявил экс-чиновник. Подробности в материале: Экс-министр обороны Польши: уступки РФ могут привести к поражению Запада

14:43 12.01.2022 Военные учения на российской территории никак не связаны с переговорами Москвы и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 12 января журналистам. «Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооружённых сил», — сказал пресс-секретарь главы государства. Подробности в материале: Песков отверг связь военных учений в РФ и консультаций с НАТО

14:57 12.01.2022 Солдаты НАТО (сс) NATO North Atlantic Treaty Organization

15:43 12.01.2022 Американское издание Washington Post со ссылкой на собственные источники и попавшие в распоряжение редакции документы пишет, что сенаторы-демократы США представят новый пакет санкций против РФ, включая лично российского президента РФ Владимира Путина. Санкции могут ввести в случае эскалации сутации вокруг Украины.

16:18 12.01.2022 Румынский президент Клаус Йоханнис высказался за усиление военного присутствия США в Румынии и выразил надежду на увеличение числа военных баз Пентагона в этой европейской стране, 12 января передает бухарестский телеканал Digi24. Читайте подробнее: Клаус Йоханнис высказался за усиление военного присутствия США в Румынии

16:27 12.01.2022 Новые санкции против России будут представлены на рассмотрение в американский Сенат 12 января Демпартией США, пишет The Washington Post. Читайте подробнее: Демократы в Сенате США разработали новые санкции против России

16:42 12.01.2022 Заседание Совета «Россия — НАТО» завершилось в Брюсселе, сообщает 12 января агентство ТАСС. Переговоры продолжались порядка четырёх часов. Читайте также: В Брюсселе закончилось заседание Совета «Россия — НАТО»

16:56 12.01.2022 Между членами военного блока НАТО и Россией существуют серьёзные разногласия, которые трудно преодолеть, заявил 12 января в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания Совета «Россия — НАТО». Читайте также: Столтенберг разглядел «серьёзные разногласия» между НАТО и Россией

16:57 12.01.2022 Любая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь — этот принцип 12 января на заседании Совета Россия — НАТО обозначила как основу международной системы и европейской безопасности первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман. Читайте подробнее: США на встрече Совета Россия — НАТО заявили о праве стран на свой путь

17:27 12.01.2022 Военный блок НАТО не пойдёт на компромисс с Россией по вопросам расширения блока, заявил 12 января в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом он рассказал журналистам на брифинге по итогам заседания Совета «Россия — НАТО». Читайте также: Столтенберг заявил об отказе НАТО от компромиссов по расширению

18:01 12.01.2022 Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что России во время переговоров по вопросам нерасширения Североатлантического альянса дали понять, что она «не имеет права голоса» в вопросе членства Украины в НАТО, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 января в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Сеть: «Задние ряды должны молчать» — переговоры РФ и США возбудили Украину

18:35 12.01.2022 Военные учения ВС России. mil.ru

18:44 12.01.2022 Большую работу придётся проделать двум странам, чьё руководство мечтает о вхождении в НАТО — Украине и Грузии, сообщила 12 января журналистам первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман. Читайте также: Шерман заявила, что Украина и Грузия ещё далеки от стандартов НАТО

20:32 12.01.2022 Попытки НАТО сдерживать Россию вызовут ответную политику контрсдерживания, заявил 12 января замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания совета «Россия — НАТО» в Брюсселе. Если же это будут попытки устрашения России, добавил он, значит последует политика контрустрашения. Читайте также: Грушко пообещал НАТО ответ — политику контрсдерживания и контрустрашения

21:08 12.01.2022 Расширение Североатлантического альянса влечёт неприемлемые для России риски, которым она будет противостоять, заявил 12 января замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания совета «Россия — НАТО» в Брюсселе. Он также отметил, что процесс расширения НАТО ухудшает общий уровень безопасности в Европе. Читайте также: Расширение НАТО это неприемлемый риск для России — Грушко

21:42 12.01.2022 Хотя Запад обещал Киеву не обсуждать судьбу Украины без её участия, этот принцип не соблюдается, сообщил 12 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко по итогам заседания Совета «Россия — НАТО». Читайте также: Грушко рассказал, как натовцы полтора часа обсуждали Украину

22:02 12.01.2022 Глава НАТО Йенс Столтенберг. president.gov.ua

22:09 12.01.2022 Санкции против ключевых лиц российского руководства, включая президента России Владимира Путина, предложили ввести сенаторы из Демпартии США в случае «вторжения РФ на Украину». Текст законопроекта опубликован 12 января. Читайте также: Американские сенаторы предложили ввести санкции против Путина

22:37 12.01.2022 Власти ЕС самоустранились от обсуждения важнейших актуальных вопросов мировой политики, которое ведут в настоящее время Москва и Вашингтон, отметил в своей статье для Il Giornale в среду, 12 января, итальянский публицист Джан Макилессин. При этом очевидно, что платить миллиарды евро за кризис (вне зависимости от того, примет ли он экономический, энергетический или военный характер) в силу географии придется именно Евросоюзу, указал автор. Читайте также: Il Giornale: Италия могла бы стать посредником в диалоге России и НАТО

22:55 12.01.2022 Флаг НАТО. nato.int

23:04 12.01.2022 Вопросы, направленные на укрепление коллективной безопасности для всех, обсуждались 12 января на заседании Совета Россия — НАТО, сообщил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Об этом: В Госдепе США заявили, что на встрече Совета Россия — НАТО говорили о мире

23:21 12.01.2022 Россия в ходе последних переговоров обозначила представителям военного блока НАТО свой набор военно-технических контрмер, которые она может реализовать в случае провала дипломатических усилий, сообщил 12 января журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета «Россия — НАТО». Читайте также: Россия обозначила НАТО военные меры, альтернативные дипломатии — Грушко

00:43 13.01.2022 Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика намерена в целях самозащиты усиливать собственную армию, а не вступать в НАТО. Об этом он сказал 12 января в интервью национальному телевидению. Читайте также: Вучич отверг для Сербии перспективу вступления в НАТО

07:02 13.01.2022 ВСУ. Фото: armyinform.com.ua