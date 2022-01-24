В Женеве (Швейцария) 10 января состоялся основной раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности. Переговоры инициированы Москвой с целью нормализации политической ситуации в мире. В Москве настаивают на письменных гарантиях неперехода установленных Россией «красных линий». Прежде всего, на письменных гарантиях нерасширения НАТО. При этом Москва подчёркивает, что предложение является «пакетным», то есть должно приниматься или не приниматься целиком.

Между тем в Вашингтоне высказали готовность обсуждать отдельные пункты этого соглашения, отказавшись от некоторых других. Американские СМИ накануне саммита выступили с рядом заявлений о возможных санкциях против Москвы в случае «агрессии на Украине». В Москве в ответ подчеркнули, что если США и НАТО откажутся от нынешних предложений, их могут ожидать неприятные сюрпризы.

Второй этап консультаций между Россией и странами Запада по безопасности состоялся 12 января в Брюсселе в рамках первого за 2,5 года заседания Совета Россия — НАТО (СРН).

Третий раунд консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене состоялся 13 января.

14 января министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил дипломатическую деятельность России в 2021 году на пресс-конференции в Москве. Он напомнил, что США были переданы проекты договоров.

21 января в Женеве прошли переговоры Сергея Лаврова с госсекретарем СШАЭнтони Блинкеном.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и США. Переговоры
09:53 10.01.2022

Россия ожидает «быстрого результата» от переговоров с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом ранее заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Читайте также: Рябков: Россия ожидает быстрых результатов от переговоров по безопасности

09:54 10.01.2022

США на переговорах с Россией могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде, передавал ранее телеканал NBC со ссылкой на источники.

Читайте также: США на переговорах с РФ могут затронуть тему «Искандеров» в Калининграде

09:55 10.01.2022

Комментарии российской стороны по итогам переговоров между США и Россией в Женеве, намеченных на 10 января, якобы не будут отражать истинный характер происходящего. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Читайте также: В Госдепе призвали не верить заявлениям России после встреч с США

09:57 10.01.2022

Россия и НАТО будут вести переговоры, чтобы избежать конфликта по тем поводам, по которым еще можно договориться. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, ведущие государства вынуждены договариваться между собой, чтобы избежать конфликтов, которые могут быть вызваны прокси-государствами, например Украиной.

«По Донбассу никаких прорывных решений не ожидаю. В лучшем случае может быть какое-то перемирие, даже не очень продолжительное. По большому счету это сохранение того состояния, в котором Донбасс находится сейчас», — считает эксперт.

09:58 10.01.2022

Напомним, второй раунд российско-американских переговоров состоится сегодня, 10 января, в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января, а на 13-е запланированы консультации на площадке ОБСЕ.

10:12 10.01.2022

The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для Соединённых Штатов важнее «сдерживание России» ради непоколебимости безопасности западных стран, чем ситуация на Украине.

Читайте также: WSJ: для США «сдерживание» России важнее проблем Украины

10:17 10.01.2022

Обнародованные перед встречей в Женеве подходы Соединенных Штатов по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Подробности в материале: В МИД России оценили позицию США по переговорам в Женеве

10:17 10.01.2022

Политолог Безпалько Богдан. Сергей Шиптенко © ИА REGNUM

10:18 10.01.2022

Представители американской администрации намерены обсудить с российскими коллегами в Женеве вопрос размещения ракет, а также масштабы военных учений в странах Европы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Читайте также: WP: США намерены обсудить с Россией вопрос размещения ракет

10:23 10.01.2022

Белый дом готов обсуждать с Россией неразмещение американских ракет на территории Украины, прогресс в этой сфере возможен. Об этом 8 января заявил на телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

Читайте также: США допустили обсуждение с РФ вопроса неразмещения своих ракет на Украине

10:28 10.01.2022

Замглавы МИД России после предварительного раунда переговоров с США в Женеве Сергей Рябков:

«Потрясающе, замечательно! Мы погрузились в материю предстоящих дел, но разговор был сложный, он не может быть легким. Но в принципе — деловой. Я думаю, что завтра (10 января 2022 года — прим. ИА REGNUM) время не будем тратить зря. Я оптимизма никогда не теряю, всегда руководствуюсь оптимизмом».

10:30 10.01.2022

Соединенные Штаты намерены восстановить работу совета Россия — НАТО на неприемлемых для российской стороны условиях. Об этом 10 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед встречей с делегацией США в Женеве.

Читайте также: В МИД РФ оценили возобновление работы совета Россия — НАТО

10:32 10.01.2022

Представителям Вашингтона нужно «поднять себе настроение» перед встречей с Россией в Женеве, если американская сторона не чувствует оптимистичного настроя. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Читайте также: МИД РФ предложил США «поднять настроение» перед встречей в Женеве

10:36 10.01.2022

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключает, что в ходе обсуждений предложенных Москвой гарантий безопасности российская сторона натолкнётся на нежелание стран Запада «реально воспринимать» требования России.

Читайте также: РФ не пойдет на уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности — Рябков

10:37 10.01.2022

Заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков. (сс) Balk. MSC

10:45 10.01.2022

Североатлантическому альянсу (НАТО) надо «собирать манатки» и отправляться на рубежи 1997 года, так как больше он не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике. Об этом 9 января заявил заместитель министра иностранных дел РФСергей Рябков, который прибыл в Женеву на переговоры с американской стороной по российским предложениям по гарантиям безопасности.

Читайте также: НАТО надо «собирать манатки» и отправляться на рубежи 1997 года — Рябков

10:47 10.01.2022

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в рамках переговоров США с Россией по гарантиям безопасности могут быть восстановлены договоренности о ракетах средней и меньшей дальности в странах Европы.

Читайте также: Блинкен допустил восстановление договоренностей с РФ о ракетах в Европе

10:48 10.01.2022

Польское руководство будет добиваться сохранения и укрепления присутствия НАТО и американских войск на территории своей республики. Об этом в эфире Polskie Radio заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

«Присутствие войск США на восточном фланге НАТО, в том числе в Польше, является гарантией безопасности в регионе. Поэтому возможный в будущем вывод этих сил из Польши станет для нас катастрофой. Мы постараемся этого не допустить», — заявил дипломат.

Подробности в материале: В МИД Польши назвали возможный вывод сил США из Польши катастрофой

10:56 10.01.2022

Североатлантический альянс, которому пора возвращаться на рубежи 1997 года, больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике. Об этом 9 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Читайте также: МИД РФ: требовать от Москвы уступок больше не получится

11:08 10.01.2022

Пока войска Российской Федерации якобы находятся вблизи границы с Украиной, вряд ли будут достигнуты значимые успехи на российско-американских переговорах по безопасности. Об этом заявил 9 января госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC.

Читайте также: Блинкен считает, что «Россия держит Украину под дулом пистолета»

11:09 10.01.2022

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном применении Россией силы против Украины являются большой провокацией. Об этом 9 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Читайте также: В МИД РФ назвали заявление Блинкена «большой провокацией»

11:15 10.01.2022

Представители России не планируют затрагивать ситуацию в Казахстане на предстоящих переговорах с США. Об этом 9 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Читайте также: Рябков: РФ не планирует обсуждать с США ситуацию в Казахстане

11:15 10.01.2022

Женева (cc) Alexey M

11:23 10.01.2022

Российскую делегацию от Минобороны на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности будет представлять заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Об этом 9 января сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Читайте также: Делегацию от Минобороны РФ на переговорах с США представит Фомин

11:29 10.01.2022

Предварительный разговор между представителями России и США по гарантиям безопасности был сложный, но деловой. Об этом 9 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.

Читайте также: Замглавы МИД России назвал сложной предварительную встречу с США

11:32 10.01.2022

По словам российского дипломата, в ходе основной части переговоров пустой траты времени не будет, а сам он настроен на дискуссию, как и всегда, оптимистично.

Читайте также: Рябков заявил об оптимизме перед дискуссией по безопасности с США

11:38 10.01.2022

Рябков: Россия в рамках переговоров с Соединёнными Штатами по гарантиям безопасности хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для европейской безопасности момент.

Читайте также: В МИД РФ намерены проверить способность США принимать ответственные решения

11:39 10.01.2022

Президент России Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи в Женеве по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков: Путину своевременно доложат об итогах женевской встречи РФ и США

11:51 10.01.2022

Напряжённость в отношениях между Россией и Западом усилилась из-за неверного понимания сигналов, которые подавала Москва. Об этом бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб заявил в интервью французской газете Le Figaro.

«Россия продолжала посылать сигналы, которые мы не понимали. Сигналы негативные, такие как размещение войск на границе и демонстрация того, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнерство с США являются неприемлемыми красными линиями», — сказал Биб.

Об этом: Экс-аналитик ЦРУ: на Западе неверно поняли сигналы России

12:06 10.01.2022

Российская сторона выслушает позицию США по неразмещению ракет на Украине, но на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности конструктивный диалог возможен только в более широком контексте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы послушаем, что они скажут. Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года», — сказал дипломат.

Подробности в материале: В МИД оценили заявление Вашингтона о неразмещении ракет на Украине

12:15 10.01.2022

В ходе переговоров по гарантиям безопасности с Россией Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу стоит проявить гибкость, ведь разговор не может быть построен продуктивно, если он будет основан только на позиции одной стороны. Об этом перед началом консультаций в Женеве заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте также: Рябков призвал США и НАТО к гибкости на переговорах по безопасности

12:24 10.01.2022

Россия и США проводят переговоры по гарантиям безопасности в Женеве без Евросоюза, так как ЕС — не тот собеседник, который может навязать свою точку зрения по украинскому досье. Об этом пишет 10 января швейцарская газета Le Temps.

«Отсутствие Европейского союза за столом переговоров между Россией и Соединенными Штатами в понедельник в Женеве показывает, что он по-прежнему не является по украинскому досье собеседником, способным навязать свои взгляды», — говорится в статье.

Читайте также: ЕС неспособен «навязать свои взгляды» по украинскому досье — Le Temps

12:41 10.01.2022

Россия намерена и дальше отстаивать свою главную внешнеполитическую цель — установление прямого контроля над всей бывшей территорией СССР. Такое мнение в интервью гостелерадио Эстонии ERR высказал бывший министр иностранных дел этой страны, депутат Европарламента от правящей Реформистской партии Урмас Паэт.

Подробности в материале: Экс-глава МИД Эстонии: РФ не откажется от влияния в бывших республиках СССР

12:43 10.01.2022

Вашингтону некомфортно вести диалог с Россией по гарантиям безопасности. Этому мешает пристальное внимание партнёров США по Североатлантическому альянсу. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте также: Рябков объяснил, почему США некомфортно вести с Россией диалог

13:16 10.01.2022

Замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман перед встречей в Женеве во время протокольной фотографии не стали пожимать друг другу руки.

Читайте подробнее: Главы делегаций РФ и США не пожали руки на переговорах в Женеве

13:26 10.01.2022

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. МИД РФ

13:27 10.01.2022

Ситуация на границе с Украиной становится всё более напряженной. Со своей стороны 10 января представители США и России встретились в Женеве, чтобы обсудить ситуацию с «гарантиями по безопасности». Как отмечает российский собкор шведского телеканала SVT Берт Сундстрём, у сторон впервые за долгие годы появился шанс выработать компромисс на уровне дипломатов.

Читайте также: У России и США появился шанс достичь договоренностей — SVT

13:58 10.01.2022

Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва допускает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, но российская делегация едет туда «не с протянутой рукой», а с «чётко сформулированной задачей», которую будут решать только так, как она сформулирована, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 10 января в социальной сети Facebook.

Об этом: «Нельзя давать заднюю!» — сети о настрое делегации РФ на встрече с США

13:58 10.01.2022

Лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют разговора по итогам российско-американских переговоров в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков ответил на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена

13:59 10.01.2022

Пока рано давать оценку переговорам России и США по безопасности, которые проходят 10 января в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Пока ещё не время оценивать», — подчеркнул Песков.

Читайте также: Песков: оценивать женевские переговоры по безопасности преждевременно

14:16 10.01.2022

Украине нужно больше поддержки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он не ответил на вопрос о предоставлении Киеву плана действий для членства в альянсе, заданный в ходе пресс-конференции 10 января перед заседанием комиссии НАТО — Украина в Брюсселе.

«Мы помогаем Украине приблизиться к членству реализацией реформ», — сказал генсек НАТО.

Читайте также: Столтенберг не ответил, каков для Киева план по вступлению в НАТО

14:17 10.01.2022

Йенс Столтенберг (cc) Policy Networks

14:19 10.01.2022

Сегодня, 10 января, в Стокгольме стартовала самая важная конференция по политике безопасности и вопросам обороны в Швеции под эгидой НИИ оборонных исследований Швеции (FOI). Со своим вступительным словом выступил министр обороны Швеции Петер Хультквист, который акцентировал внимание на России и ситуации вокруг Украины, передает новостной портал Omni.

Об этом: Министр обороны Швеции: Россия угрожает всему порядку безопасности в Европе

14:22 10.01.2022

Сегодня, 10 января, в швейцарской Женеве стартовали переговоры между Россией и США по вопросам предоставления «гарантий безопасности». «Гарантии безопасности» — броская фраза, однако кто и кому их должен предоставлять? На этот вопрос в эфире шведской радиостанции P1 попытался ответить ведущий сотрудник НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) Мике Виннерстиг.

Читайте также: Россия «положила пистолет» на стол переговоров с США — FOI

14:26 10.01.2022

Откат к ситуации 97-го, нерасширение НАТО, запрет на сотрудничество НАТО со Швецией и Финляндией — похоже, что требования России к НАТО и США спровоцировали единение в западных странах. Одним из таких проявлений стало заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон в интервью газете Göteborgs-Posten, передает новостной портал Omni.

Об этом: Премьер-министр Швеции проведет переговоры с оппозицией по вопросу России

14:38 10.01.2022

За событиями в Казахстане стоит американская разведка, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Читайте также: Никонов: за событиями в Казахстане стоит Лэнгли

14:39 10.01.2022

Штаб-квартира ЦРУ [Central Intelligence Agency]

14:56 10.01.2022

Казалось бы, что никаких требований к Швеции Россия в последнее время не предъявляла, адресатами были НАТО и США. Однако за последние несколько дней дипломатическая деятельность Швеции свидетельствует об обратном. Об этом 10 января пишет шведская газета Sydsvenskan.

Читайте подробнее: Швеция дает понять, что находится под защитой НАТО и ЕС — Sydsvenskan

15:00 10.01.2022

Готовность России к диалогу по безопасности — позитивный сигнал, в НАТО его приветствуют. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 10 января в Брюсселе.

«Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе: 12 января в Совете Россия — НАТО, сегодня в Женеве между США и Россией, позднее — в ОБСЕ в Вене», — сказал Столтенберг.

Подробности в материале: В НАТО приветствовали готовность России к диалогу по безопасности

15:18 10.01.2022

Возможные негативные последствия для собственных экономик от масштабных экономических санкций против России, которые грозит ввести Вашингтон, вызывают беспокойство и опасения у крупнейших стран Европы. Об этом со ссылкой на источники, пожалевшие остаться неназванными, сообщает агентство Bloomberg.

Читайте также: В ЕС опасаются последствий жёстких санкций против России — Bloomberg

15:57 10.01.2022

Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал возможные новые санкции США в отношении России из-за Украины отголосками политики большой дубинки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Госдуме оценили санкции — отголоски политики большой дубинки

15:58 10.01.2022

Впервые в истории нового века ультиматум объявляет Россия, а США переводят переговоры в формат затягивания, рассеивания, перевода разговора на согласование деталей. Это поведение слабого на переговорах с сильным. Как такое возможно при несопоставимом уровне силовых потенциалов сторон?

Читайте также: Удастся ли США саботаж в переговорах с Россией?

15:59 10.01.2022

Россия и США. Переговоры. Иван Шилов © ИА REGNUM

16:19 10.01.2022

Переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности стартовали в Женеве, передаёт «Россия 24».

Читайте подробнее: Делегации России и США начали переговоры в Женеве

16:32 10.01.2022

«США будут прислушиваться к озабоченностям России, — заявила накануне переговоров на своей странице в Twitter первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, возглавляющая американскую делегацию в Женеве. — Но мы ясно дали понять, что не будем обсуждать европейскую безопасность без наших союзников и партнеров».

https://twitter.com/DeputySecState/status/1480454298093948928

16:33 10.01.2022

Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман (cc) U.S. Department of State

16:36 10.01.2022

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Москву не удивляют очередные угрозы со стороны США по поводу новых санкций, и российская сторона знает, как отвечать на подобные шаги, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте подробнее: «Америка опоздала с угрозами!» — сети о реакции МИД РФ на новые санкции США

17:17 10.01.2022

Переговоры России и США по вопросам безопасности, которые проходят в Женеве, являются лишь прелюдией более значимых процессов. Об этом 10 января заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению разведчика, переговоры, в которых Россия среди прочего требует прекратить расширение НАТО на восток и обеспечить гарантии её безопасности, продлятся достаточно длительное время. При этом не следует всерьез воспринимать заявления тех или иных политиков относительно самих переговоров, считает эксперт.

Читайте подробнее: «Это надолго»: полковник СВР оценил сроки переговоров России и США

17:23 10.01.2022

Переговоры США и России в Женеве [Цитата из видео «Переговоры России и США по безопасности. Прямая трансляция из Женевы» на YouTube]

17:30 10.01.2022

США должны готовиться к компромиссам в ходе переговоров с Россией в Женеве, а Москва не намерена отклоняться от ранее заявленных подходов, заявил 10 января в эфире «Первого канала» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Запись этого заявления была сделана 9 января в Женеве, где проходили предварительные переговоры с американской стороной.

Читайте также: Никаких уступок США Россия делать не будет — Рябков

17:45 10.01.2022

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков [mid.ru]

17:52 10.01.2022

Россия столкнётся с серьёзными последствиями, если пойдёт на «очередное нарушение суверенитета Украины», заявила 10 января журналистам германский министр иностранных дел Анналена Бербок.

Об этом: Бербок заявила, что Германия будет защищать Украину от России

18:52 10.01.2022

«Ахинеей» назвал сетования Украины по поводу «Северного потока — 2» и якобы недостаточных поставок оружия Германией Киеву член Совфеда Алексей Пушков 10 января в Twitter.

Читайте подробнее: Пушков спросил, когда Германия устанет от маразма Киева

18:58 10.01.2022

Переговоры России и США по выдвинутым Москвой вопросам гарантий в сфере безопасности закончились в Женеве, сообщает 10 января Reuters со ссылкой на американских дипломатов.

Переговоры проходили в Женеве, они продолжались около 7,5 часов.

Читайте также: В Женеве закончились переговоры России и США по гарантиям безопасности

19:03 10.01.2022

Женева, офис ООН (сс) Yann

19:17 10.01.2022

Провести «отдельный прямой разговор» с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым призвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель глав МИД стран Евросоюза в разосланном письме, пишет 10 января New York Times.

Подробности в материале: Боррель предложил главам МИД стран ЕС провести встречу с Лавровым

19:32 10.01.2022

Замглавы МИД России Сергей Рябков о переговорах в Женеве: «Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы».

19:35 10.01.2022

Сергей Рябков отметил, что американская сторона, как и российская, серьезно подготовилась к переговорам. Американской делегации были подробно доведены требования России по отказу от военного освоения территорий вблизи России, и те основания, почему Россия не может отказаться от этих требований к США и НАТО.

19:36 10.01.2022

По словам Сергея Рябкова, американской стороне еще раз объяснили, что Россия не собирается «нападать» на Украину и не представляет угрозы для этой страны.

19:39 10.01.2022

«Мы призываем США к максимальной ответственности в нынешний момент. Риски, связанные с возможным усилением конфронтации, нельзя недооценивать. Деловой профессиональный разговор сам по себе настраивает на более оптимистический лад, но главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе», — подчеркнул Сергей Рябков.

19:44 10.01.2022

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