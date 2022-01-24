Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция
Россия ожидает «быстрого результата» от переговоров с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом ранее заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Читайте также: Рябков: Россия ожидает быстрых результатов от переговоров по безопасности
США на переговорах с Россией могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде, передавал ранее телеканал NBC со ссылкой на источники.
Читайте также: США на переговорах с РФ могут затронуть тему «Искандеров» в Калининграде
Комментарии российской стороны по итогам переговоров между США и Россией в Женеве, намеченных на 10 января, якобы не будут отражать истинный характер происходящего. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Читайте также: В Госдепе призвали не верить заявлениям России после встреч с США
Россия и НАТО будут вести переговоры, чтобы избежать конфликта по тем поводам, по которым еще можно договориться. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал политолог Богдан Безпалько.
По его словам, ведущие государства вынуждены договариваться между собой, чтобы избежать конфликтов, которые могут быть вызваны прокси-государствами, например Украиной.
«По Донбассу никаких прорывных решений не ожидаю. В лучшем случае может быть какое-то перемирие, даже не очень продолжительное. По большому счету это сохранение того состояния, в котором Донбасс находится сейчас», — считает эксперт.
Напомним, второй раунд российско-американских переговоров состоится сегодня, 10 января, в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января, а на 13-е запланированы консультации на площадке ОБСЕ.
The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для Соединённых Штатов важнее «сдерживание России» ради непоколебимости безопасности западных стран, чем ситуация на Украине.
Читайте также: WSJ: для США «сдерживание» России важнее проблем Украины
Обнародованные перед встречей в Женеве подходы Соединенных Штатов по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Подробности в материале: В МИД России оценили позицию США по переговорам в Женеве
Представители американской администрации намерены обсудить с российскими коллегами в Женеве вопрос размещения ракет, а также масштабы военных учений в странах Европы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Читайте также: WP: США намерены обсудить с Россией вопрос размещения ракет
Белый дом готов обсуждать с Россией неразмещение американских ракет на территории Украины, прогресс в этой сфере возможен. Об этом 8 января заявил на телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.
Читайте также: США допустили обсуждение с РФ вопроса неразмещения своих ракет на Украине
Замглавы МИД России после предварительного раунда переговоров с США в Женеве Сергей Рябков:
«Потрясающе, замечательно! Мы погрузились в материю предстоящих дел, но разговор был сложный, он не может быть легким. Но в принципе — деловой. Я думаю, что завтра (10 января 2022 года — прим. ИА REGNUM) время не будем тратить зря. Я оптимизма никогда не теряю, всегда руководствуюсь оптимизмом».
Соединенные Штаты намерены восстановить работу совета Россия — НАТО на неприемлемых для российской стороны условиях. Об этом 10 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед встречей с делегацией США в Женеве.
Читайте также: В МИД РФ оценили возобновление работы совета Россия — НАТО
Представителям Вашингтона нужно «поднять себе настроение» перед встречей с Россией в Женеве, если американская сторона не чувствует оптимистичного настроя. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Читайте также: МИД РФ предложил США «поднять настроение» перед встречей в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключает, что в ходе обсуждений предложенных Москвой гарантий безопасности российская сторона натолкнётся на нежелание стран Запада «реально воспринимать» требования России.
Читайте также: РФ не пойдет на уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности — Рябков
Североатлантическому альянсу (НАТО) надо «собирать манатки» и отправляться на рубежи 1997 года, так как больше он не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике. Об этом 9 января заявил заместитель министра иностранных дел РФСергей Рябков, который прибыл в Женеву на переговоры с американской стороной по российским предложениям по гарантиям безопасности.
Читайте также: НАТО надо «собирать манатки» и отправляться на рубежи 1997 года — Рябков
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в рамках переговоров США с Россией по гарантиям безопасности могут быть восстановлены договоренности о ракетах средней и меньшей дальности в странах Европы.
Читайте также: Блинкен допустил восстановление договоренностей с РФ о ракетах в Европе
Польское руководство будет добиваться сохранения и укрепления присутствия НАТО и американских войск на территории своей республики. Об этом в эфире Polskie Radio заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
«Присутствие войск США на восточном фланге НАТО, в том числе в Польше, является гарантией безопасности в регионе. Поэтому возможный в будущем вывод этих сил из Польши станет для нас катастрофой. Мы постараемся этого не допустить», — заявил дипломат.
Подробности в материале: В МИД Польши назвали возможный вывод сил США из Польши катастрофой
Североатлантический альянс, которому пора возвращаться на рубежи 1997 года, больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике. Об этом 9 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Читайте также: МИД РФ: требовать от Москвы уступок больше не получится
Пока войска Российской Федерации якобы находятся вблизи границы с Украиной, вряд ли будут достигнуты значимые успехи на российско-американских переговорах по безопасности. Об этом заявил 9 января госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC.
Читайте также: Блинкен считает, что «Россия держит Украину под дулом пистолета»
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном применении Россией силы против Украины являются большой провокацией. Об этом 9 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
Читайте также: В МИД РФ назвали заявление Блинкена «большой провокацией»
Представители России не планируют затрагивать ситуацию в Казахстане на предстоящих переговорах с США. Об этом 9 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Читайте также: Рябков: РФ не планирует обсуждать с США ситуацию в Казахстане
Российскую делегацию от Минобороны на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности будет представлять заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Об этом 9 января сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Читайте также: Делегацию от Минобороны РФ на переговорах с США представит Фомин
Предварительный разговор между представителями России и США по гарантиям безопасности был сложный, но деловой. Об этом 9 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.
Читайте также: Замглавы МИД России назвал сложной предварительную встречу с США
По словам российского дипломата, в ходе основной части переговоров пустой траты времени не будет, а сам он настроен на дискуссию, как и всегда, оптимистично.
Читайте также: Рябков заявил об оптимизме перед дискуссией по безопасности с США
Рябков: Россия в рамках переговоров с Соединёнными Штатами по гарантиям безопасности хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для европейской безопасности момент.
Читайте также: В МИД РФ намерены проверить способность США принимать ответственные решения
Президент России Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи в Женеве по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков: Путину своевременно доложат об итогах женевской встречи РФ и США
Напряжённость в отношениях между Россией и Западом усилилась из-за неверного понимания сигналов, которые подавала Москва. Об этом бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб заявил в интервью французской газете Le Figaro.
«Россия продолжала посылать сигналы, которые мы не понимали. Сигналы негативные, такие как размещение войск на границе и демонстрация того, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнерство с США являются неприемлемыми красными линиями», — сказал Биб.
Об этом: Экс-аналитик ЦРУ: на Западе неверно поняли сигналы России
Российская сторона выслушает позицию США по неразмещению ракет на Украине, но на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности конструктивный диалог возможен только в более широком контексте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы послушаем, что они скажут. Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года», — сказал дипломат.
Подробности в материале: В МИД оценили заявление Вашингтона о неразмещении ракет на Украине
В ходе переговоров по гарантиям безопасности с Россией Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу стоит проявить гибкость, ведь разговор не может быть построен продуктивно, если он будет основан только на позиции одной стороны. Об этом перед началом консультаций в Женеве заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Читайте также: Рябков призвал США и НАТО к гибкости на переговорах по безопасности
Россия и США проводят переговоры по гарантиям безопасности в Женеве без Евросоюза, так как ЕС — не тот собеседник, который может навязать свою точку зрения по украинскому досье. Об этом пишет 10 января швейцарская газета Le Temps.
«Отсутствие Европейского союза за столом переговоров между Россией и Соединенными Штатами в понедельник в Женеве показывает, что он по-прежнему не является по украинскому досье собеседником, способным навязать свои взгляды», — говорится в статье.
Читайте также: ЕС неспособен «навязать свои взгляды» по украинскому досье — Le Temps
Россия намерена и дальше отстаивать свою главную внешнеполитическую цель — установление прямого контроля над всей бывшей территорией СССР. Такое мнение в интервью гостелерадио Эстонии ERR высказал бывший министр иностранных дел этой страны, депутат Европарламента от правящей Реформистской партии Урмас Паэт.
Подробности в материале: Экс-глава МИД Эстонии: РФ не откажется от влияния в бывших республиках СССР
Вашингтону некомфортно вести диалог с Россией по гарантиям безопасности. Этому мешает пристальное внимание партнёров США по Североатлантическому альянсу. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Читайте также: Рябков объяснил, почему США некомфортно вести с Россией диалог
Замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман перед встречей в Женеве во время протокольной фотографии не стали пожимать друг другу руки.
Читайте подробнее: Главы делегаций РФ и США не пожали руки на переговорах в Женеве
Ситуация на границе с Украиной становится всё более напряженной. Со своей стороны 10 января представители США и России встретились в Женеве, чтобы обсудить ситуацию с «гарантиями по безопасности». Как отмечает российский собкор шведского телеканала SVT Берт Сундстрём, у сторон впервые за долгие годы появился шанс выработать компромисс на уровне дипломатов.
Читайте также: У России и США появился шанс достичь договоренностей — SVT
Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва допускает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, но российская делегация едет туда «не с протянутой рукой», а с «чётко сформулированной задачей», которую будут решать только так, как она сформулирована, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 10 января в социальной сети Facebook.
Об этом: «Нельзя давать заднюю!» — сети о настрое делегации РФ на встрече с США
Лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют разговора по итогам российско-американских переговоров в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков ответил на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
Пока рано давать оценку переговорам России и США по безопасности, которые проходят 10 января в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Пока ещё не время оценивать», — подчеркнул Песков.
Читайте также: Песков: оценивать женевские переговоры по безопасности преждевременно
Украине нужно больше поддержки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он не ответил на вопрос о предоставлении Киеву плана действий для членства в альянсе, заданный в ходе пресс-конференции 10 января перед заседанием комиссии НАТО — Украина в Брюсселе.
«Мы помогаем Украине приблизиться к членству реализацией реформ», — сказал генсек НАТО.
Читайте также: Столтенберг не ответил, каков для Киева план по вступлению в НАТО
Сегодня, 10 января, в Стокгольме стартовала самая важная конференция по политике безопасности и вопросам обороны в Швеции под эгидой НИИ оборонных исследований Швеции (FOI). Со своим вступительным словом выступил министр обороны Швеции Петер Хультквист, который акцентировал внимание на России и ситуации вокруг Украины, передает новостной портал Omni.
Об этом: Министр обороны Швеции: Россия угрожает всему порядку безопасности в Европе
Сегодня, 10 января, в швейцарской Женеве стартовали переговоры между Россией и США по вопросам предоставления «гарантий безопасности». «Гарантии безопасности» — броская фраза, однако кто и кому их должен предоставлять? На этот вопрос в эфире шведской радиостанции P1 попытался ответить ведущий сотрудник НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) Мике Виннерстиг.
Читайте также: Россия «положила пистолет» на стол переговоров с США — FOI
Откат к ситуации 97-го, нерасширение НАТО, запрет на сотрудничество НАТО со Швецией и Финляндией — похоже, что требования России к НАТО и США спровоцировали единение в западных странах. Одним из таких проявлений стало заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон в интервью газете Göteborgs-Posten, передает новостной портал Omni.
Об этом: Премьер-министр Швеции проведет переговоры с оппозицией по вопросу России
За событиями в Казахстане стоит американская разведка, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Читайте также: Никонов: за событиями в Казахстане стоит Лэнгли
Казалось бы, что никаких требований к Швеции Россия в последнее время не предъявляла, адресатами были НАТО и США. Однако за последние несколько дней дипломатическая деятельность Швеции свидетельствует об обратном. Об этом 10 января пишет шведская газета Sydsvenskan.
Читайте подробнее: Швеция дает понять, что находится под защитой НАТО и ЕС — Sydsvenskan
Готовность России к диалогу по безопасности — позитивный сигнал, в НАТО его приветствуют. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 10 января в Брюсселе.
«Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе: 12 января в Совете Россия — НАТО, сегодня в Женеве между США и Россией, позднее — в ОБСЕ в Вене», — сказал Столтенберг.
Подробности в материале: В НАТО приветствовали готовность России к диалогу по безопасности
Возможные негативные последствия для собственных экономик от масштабных экономических санкций против России, которые грозит ввести Вашингтон, вызывают беспокойство и опасения у крупнейших стран Европы. Об этом со ссылкой на источники, пожалевшие остаться неназванными, сообщает агентство Bloomberg.
Читайте также: В ЕС опасаются последствий жёстких санкций против России — Bloomberg
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал возможные новые санкции США в отношении России из-за Украины отголосками политики большой дубинки, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Госдуме оценили санкции — отголоски политики большой дубинки
Впервые в истории нового века ультиматум объявляет Россия, а США переводят переговоры в формат затягивания, рассеивания, перевода разговора на согласование деталей. Это поведение слабого на переговорах с сильным. Как такое возможно при несопоставимом уровне силовых потенциалов сторон?
Читайте также: Удастся ли США саботаж в переговорах с Россией?
Переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности стартовали в Женеве, передаёт «Россия 24».
Читайте подробнее: Делегации России и США начали переговоры в Женеве
«США будут прислушиваться к озабоченностям России, — заявила накануне переговоров на своей странице в Twitter первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, возглавляющая американскую делегацию в Женеве. — Но мы ясно дали понять, что не будем обсуждать европейскую безопасность без наших союзников и партнеров».
https://twitter.com/DeputySecState/status/1480454298093948928
Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Москву не удивляют очередные угрозы со стороны США по поводу новых санкций, и российская сторона знает, как отвечать на подобные шаги, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Америка опоздала с угрозами!» — сети о реакции МИД РФ на новые санкции США
Переговоры России и США по вопросам безопасности, которые проходят в Женеве, являются лишь прелюдией более значимых процессов. Об этом 10 января заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению разведчика, переговоры, в которых Россия среди прочего требует прекратить расширение НАТО на восток и обеспечить гарантии её безопасности, продлятся достаточно длительное время. При этом не следует всерьез воспринимать заявления тех или иных политиков относительно самих переговоров, считает эксперт.
Читайте подробнее: «Это надолго»: полковник СВР оценил сроки переговоров России и США
США должны готовиться к компромиссам в ходе переговоров с Россией в Женеве, а Москва не намерена отклоняться от ранее заявленных подходов, заявил 10 января в эфире «Первого канала» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Запись этого заявления была сделана 9 января в Женеве, где проходили предварительные переговоры с американской стороной.
Читайте также: Никаких уступок США Россия делать не будет — Рябков
Россия столкнётся с серьёзными последствиями, если пойдёт на «очередное нарушение суверенитета Украины», заявила 10 января журналистам германский министр иностранных дел Анналена Бербок.
Об этом: Бербок заявила, что Германия будет защищать Украину от России
«Ахинеей» назвал сетования Украины по поводу «Северного потока — 2» и якобы недостаточных поставок оружия Германией Киеву член Совфеда Алексей Пушков 10 января в Twitter.
Читайте подробнее: Пушков спросил, когда Германия устанет от маразма Киева
Переговоры России и США по выдвинутым Москвой вопросам гарантий в сфере безопасности закончились в Женеве, сообщает 10 января Reuters со ссылкой на американских дипломатов.
Переговоры проходили в Женеве, они продолжались около 7,5 часов.
Читайте также: В Женеве закончились переговоры России и США по гарантиям безопасности
Провести «отдельный прямой разговор» с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым призвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель глав МИД стран Евросоюза в разосланном письме, пишет 10 января New York Times.
Подробности в материале: Боррель предложил главам МИД стран ЕС провести встречу с Лавровым
Замглавы МИД России Сергей Рябков о переговорах в Женеве: «Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы».
Сергей Рябков отметил, что американская сторона, как и российская, серьезно подготовилась к переговорам. Американской делегации были подробно доведены требования России по отказу от военного освоения территорий вблизи России, и те основания, почему Россия не может отказаться от этих требований к США и НАТО.
По словам Сергея Рябкова, американской стороне еще раз объяснили, что Россия не собирается «нападать» на Украину и не представляет угрозы для этой страны.
«Мы призываем США к максимальной ответственности в нынешний момент. Риски, связанные с возможным усилением конфронтации, нельзя недооценивать. Деловой профессиональный разговор сам по себе настраивает на более оптимистический лад, но главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе», — подчеркнул Сергей Рябков.
«Я не считаю ситуацию безнадежной — раз. Во-вторых, я думаю, что полезность проведенных в Женеве бесед состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые ранее присутствовали «за кадром». Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не заниматься. Сейчас вещи названы своими именами, и это само по себе производит оздоравливающий эффект на наши отношения с Западом», — оценил первые результаты переговоров глава российской делегации Сергей Рябков.
«В ближайшие дни будет более полная ясность, состоится ли следующий раунд (переговоров), если да, то когда, в каком формате. И здесь не будет долгих пауз в любом случае», — отметил Сергей Рябков.
По основному вопросу переговоров — о нерасширении НАТО — на встрече в Женеве не удалось добиться какого-то улучшения, признал Сергей Рябков.
Переговоры с США в Женеве по гарантиям безопасности, которые состоялись 10 января, были сложными и при этом конкретными, заявил по итогам встречи глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Россия не видит готовности американской стороны решать главные вопросы гарантий безопасности, заявил 10 января в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Об этом он сообщил по итогам первых переговоров с представителями США.
Читайте также: Главные вопросы переговоров с США остаются «подвешенными» — Рябков
Вашингтон против того, чтобы НАТО ограничивали в праве принимать новые страны в альянс, сообщила 10 января журналистам первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Этот вопрос был поднят в контексте ситуации на Украине.
Читайте также: В Госдепе США назвали неизменной «политику открытых дверей в НАТО»
Глава российской делегации на переговорах в Женеве Сергей Рябков ответил на вопрос о том, какие меры может предпринять Россия, если переговорный процесс с США и НАТО не приведёт к устраивающим Москву результатам. По его словам, сейчас не время говорить о том, какие системы, где именно и когда могут быть развернуты Россией. «Это незамедлительно будет воспринято как «новая угроза с российской стороны», — отметил Рябков.
«Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путём. Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые всё время то обрушают наш рынок, рассуждая об отключении (России) от SWIFT, делают это преднамеренно, то еще что-то расскажут нам про несертификацию «Северного потока», — сказал Рябков.
Россия заняла в вопросах гарантий безопасности жёсткую позицию, но абсолютно нельзя утверждать, что Москва занимается выдвижением ультиматумов, сообщил 10 января в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
При этом он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но предлагает договориться так, как это её устроит. Со стороны США, добавил замглавы МИД, постоянно слышится заявление о «цене, которую России придется заплатить».
Читайте также: Россия в сфере гарантий безопасности занимает жесткую позицию — Рябков
Говоря о сроках переговоров с США и НАТО и российской позиции, Сергей Рябков отметил: «Речь не о месяцах, не о неделях. Нам нужен срочный ответ, нам нужен быстрый ответ <…> нам просто нужен быстрый ход вперед». По его словам, итоговый результат будет зависеть от новых встреч по линии НАТО и ОБСЕ, которые пройдут в ближайшие дни.
Проблемы Казахстана не были затронуты на российско-американской встрече глав делегаций со стороны внешнеполитических ведомств в Женеве. Об этом сообщила 10 января по итогам переговоров первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.
Читайте также: В Женеве Рябков и Уэнди Шерман не обсуждали тему Казахстана
Улучшения в вопросе нерасширения военного блока НАТО добиться не удалось, заявил 10 января на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Об этом он сообщил по итогам первых консультаций с представителями Госдепа США.
Читайте также: Прогресса по вопросу нерасширения блока НАТО нет — Рябков
Первый раунд переговоров: прорыва пока не случилось, но все проблемы обозначены и вещи названы своими именами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте также: В Госдуме оценили переговоры между Россией и США в Женеве
«Запад продолжает хождение по одним и тем же граблям. Оно, видимо, вызывает на Западе большое удовольствие», — заметил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы проводили и будем проводить тренировочные мероприятия на своей территории. Потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, твердо и четко соблюдая все обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты», — заявил Сергей Рябков.
Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент не прорабатывается, заявил 10 января на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Об этом он рассказал по итогам первых консультаций с представителями Госдепа США по гарантиям безопасности.
Читайте также: Новая встреча Путина и Байдена пока не обсуждается — Рябков
Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину. Об этом российская делегация объявила американской стороне на переговорах в Женеве, сообщил 10 января журналистам по итогам встречи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Читайте подробнее: Рябков заявил, что Россия не планирует нападений на Украину
У России нет уверенности в том, что США будут выполнять даже юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если такое соглашение будет достигнуто, заявил 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в Женеве.
По его словам, накоплен негативный опыт общения с Вашингтоном и он не внушает доверия.
Читайте также: Россия не верит, что США выполнят договоры по безопасности — Рябков
Американское руководство не против, чтобы ЕС участвовал в переговорах с Россией по гарантиям безопасности, заявил 10 января верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью ВВС.
Об этом: Боррель заявил, что США одобряют присутствие ЕС на переговорах с Россией
Представитель Госдепа уточнил, что предложения касались размещения ракет в Европе в свете отказа от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Читайте подробнее: США предложили меры по укреплению безопасности на переговорах в Женеве
Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, предусматривающий предоставление Украине дополнительной военной помощи и возможность принятия новых антироссийских мер. Документ, внесённый рядом конгрессменов, 10 января был опубликован на сайте законодательного органа.
Об этом: В Конгресс США внесли законопроект о расширении военной помощи Украине
«Администрация Байдена тихо одобрила дополнительные 200 млн долларов на оборонную помощь Украине», — сообщает телеканал CNN. Уточняется, что решение было принято в конце декабря 2021 года.
Посольство России в США раскритиковало подход американской стороны к переговорам в Женеве и отвергло заявления в Вашингтоне о якобы возможности дезинформации российской стороны о ходе этих дискуссий. Об этом 10 января говорится на официальной странице посольства РФ в США в соцсети Facebook.
Об этом: Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации после встречи в Женеве
В ходе переговоров в Женеве Россия заверила США в отсутствии планов по вторжению на территорию Украины, объяснив сосредоточение своих войск около российско-украинской границы военными учениями. Об этом 10 января заявила на брифинге по итогам встречи российской и американской делегаций первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Подробности в материале: США призвали Россию вернуть свои войска в казармы
«Посольство России в США не поняло логики Госдепа, заявившего, что РФ должна «вернуть свои войска в казармы» либо сообщать об учениях, чтобы добиться деэскалации у границ Украины. Российские дипломаты заявили, что РФ продолжит проводить учения на своей территории, потому что это в интересах ее безопасности», — пишет ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».
Заявления США на тему того, что России нужно делать со своими войсками и миротворческими силами ОДКБ, вызывают недоумение, так как Москва имеет право самостоятельно решать, куда перемещать свои войска в пределах собственных территорий. Об этом 11 января говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне на официальной странице российской дипмиссии в соцсети Twitter.
Об этом: Посольство РФ в США ответило на призыв Вашингтона «отвести войска»
Россия готова к дальнейшей работе с США и Западом по вопросам гарантий безопасности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на «Соловьёв Live».
«Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течение многих лет заматывались странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России «миролюбивому» характеру НАТО и его деятельности», — заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя предстоящие 12 января в Брюсселе переговоры России с НАТО по ключевым проблемам европейской безопасности.
РФ отвергает инсинуации США о дезинформации насчет переговоров в Женеве, Москва с самого начала проявляла максимальную транспарентность, заявило российское посольство.
Россия готова и дальше работать с США и Западом по вопросам гарантий безопасности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
По её словам, накануне в Женеве между представителями России и США состоялся «профессиональный, конструктивный, деловой» разговор. Российская сторона демонстрировала соответствующий настрой, она готова к дальнейшей работе.
Читайте подробнее: Россия готова продолжать работу с США по гарантиям безопасности — МИД
Россия готова к дальнейшей работе с Соединёнными Штатами по вопросам гарантий безопасности. Об этом, комментируя итоги российско-американских консультаций в Женеве, 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: В МИД заявили о готовности России к диалогу с США по вопросам безопасности
Заявления Белого дома о том, что Россия якобы будет распространять дезинформацию по переговорам в Женеве, вызывают только сочувствие. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом: Заявления Псаки о дезинформации со стороны РФ вызывают сочувствие — МИД РФ
Офис Зеленского заявил, что Киев передал Франции и ФРГ «детальную информацию» по выполнению Минских соглашений и решений саммита «нормандской четверки» в Париже.
США не пойдут на юридически обязывающие гарантии о нерасширении НАТО на восток. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».
Об этом: «Для американцев неприемлемо» — о юридических гарантиях нерасширения НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что готовности для нового разговора Путина и Байдена после консультаций в Женеве пока нет, поводов для оптимизма немного.
Он также подчеркнул, что звучащие из США угрозы санкций вряд ли способны оказать влияние на вооружённую тезисами Путина делегацию России на консультациях по безопасности.
Переговоры в Женеве с НАТО пока что удовлетворения у российской стороны не вызывают. Об этом 11 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков оценил результативность саммита России и НАТО в Женеве
Слухи о санкциях не влияют на российскую позицию о нерасширении НАТО. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте подробнее: Песков оценил влияние слухов о санкциях на позицию России на переговорах
Слухи об устных договорённостях о нерасширении НАТО на восток после краха соцлагеря не соответствуют действительности. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: Договорённости о нерасширении НАТО на восток не было — переводчик Горбачева
Западные либеральные элиты разочарованы желанием президента США Джо Байдена искать компромисс с Россией. Об этом 11 января заявил основатель Центра стратегического и политического анализа (Франция) Ксавье Моро в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: В Европе разочарованы позицией Байдена по России — эксперт
США и Россия начали выстраивать отношения в обход мнения европейских партнёров. Об этом 11 января заявил основатель Центра стратегического и политического анализа (Франция) Ксавье Моро в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Отношения РФ и США показали «полный провал европейской дипломатии» — мнение
Россия на проходящих в Женеве переговорах с США демонстрирует стратегию угроз и запугивания. Об этом бывший министр обороны Эстонии Яак Аавиксоо заявил в интервью национальному гостелевидению ETV.
«Большинство людей, следящих за публичной риторикой Москвы, не видят конструктивной, построенной на доверии стратегии переговоров. Это четко угрожающая стратегия», — считает он.
Читайте подробнее: Эстонский политик: «На встрече в Женеве видим угрожающую позицию Москвы»
Россия начала вести переговоры о судьбе Европы с США напрямую. Об этом 11 января заявил основатель Центра стратегического и политического анализа (Франция) Ксавье Моро в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Переговоры в Женеве показали ослабление политической роли Европы — эксперт
Россия не выдвинула никаких экстраординарных требований к США на переговорах в Женеве. Об этом 11 января заявил американист Малек Дудаков в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: «Ничего фантастического в этом нет» — о требованиях России к США в Женеве
На запланированной сразу после саммита США-России встрече НАТО-Россия Эстония намерена выступить со специальным обращением. Об этом министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила гостелевидению страны ETV.
Читайте также: Эстония на встрече НАТО-Россия намерена взять отдельное слово
Предложения России в Женеве абсолютно разумны и рациональны и исходят исключительно из интересов национальной безопасности страны. Об этом 11 января заявил американист Малек Дудаков в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте подробнее: Необычные, но вполне логичные — о требованиях России к НАТО в Женеве
Если переговоры о гарантиях нерасширения НАТО на восток зайдут в тупик, то это приведёт к множеству проблем для стран Евросоюза. Об этом 11 января заявил американист Малек Дудаков в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Эксперт назвал последствия отказа США идти на компромисс с Россией
Российская сторона намерена добиваться от Североатлантического альянса предметной реакции на проект соглашения по гарантиям безопасности. Об этом 11 января в преддверии заседания Совета РФ — НАТО сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Читайте подробнее: Россия готова добиться от НАТО предметной реакции по вопросу безопасности
Американская сторона по итогам переговоров в Женеве представит России письменный ответ по предложениям о гарантиях безопасности. Ответ ожидается на следующей неделе, сообщил 11 января РИА Новости источник, близкий к переговорам.
«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе», — сказал собеседник агентства.
Об этом: США готовят письменный ответ на предложения РФ по безопасности — источник
Россия призывает Соединенные Штаты не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.
Подробности в материале: Россия призвала США к ответственности в вопросе Украины — источник
Позиция России по гарантиям нерасширения НАТО на восток — объективно максималистская, но не выдвигается ради того, чтобы обеспечить Москве свободу действия после того, как она будет отвергнута. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: Женева: предъявляет ли Россия США заведомо невыполнимые требования?
Объяснить цели США на переговорах в Женеве пока невозможно. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте подробнее: Эксперт объяснил, зачем США нужны переговоры с Россией в Женеве
Угрозы Соединенных Штатов о введении в отношении России санкций не могут оказать влияние на делегацию РФ на консультациях по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом 11 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Угрозы американских санкций не повлияют на позицию России — Песков
Россия не видит повода для тревоги в связи с ходом переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявила 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Подробности в материале: Захарова: ход переговоров с США по безопасности не вызывает тревоги
Для Украины никакого членства в НАТО не будет, Запад ее уже «сдал». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте подробнее: Миронов: Запад уже «сдал» Украину
Первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман провела встречу с генсеком Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом, в ходе которой стороны обсудили предстоящее заседание Совета Россия — НАТО. Она сообщила об этом 11 января на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: Столтенберг обсудил с Шерман предстоящее заседание Совета Россия — НАТО
На заседании Совета Россия — НАТО, проведение которого намечено на 12 января в Брюсселе, российская сторона нацелена на достижение результатов по переговорам о гарантиях безопасности. Об этом 11 января в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: Россия рассчитывает на результат на переговорах с НАТО — МИД РФ
Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») ответил цитатой из фильма «Брильянтовая рука» на слова евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».
Читайте подробнее: В Госдуме экс-главе МИД Польши ответили цитатой из «Брильянтовой руки»
Россия формирует новый мировой порядок. Об этом 11 января заявил директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, тюрколог Владимир Аватков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Эксперт отметил, что сейчас многие задаются вопросом, что будет делать Россия, если США откажутся от её предложений относительно гарантий безопасности. Однако не менее важно подумать и том, какие действия следует предпринять Москве, если Вашингтон примет её условия.
Читайте также: Тюрколог заявил о рождении нового мирового порядка
Российско-американские переговоры в Женеве по стратегической стабильности и гарантиям безопасности явились «своего рода победой Кремля», заявляет 11 января газета The New York Times.
По утверждению издания, Вашингтон не пошёл ни на какие уступки, но Москве удалось выдвинуть на передний план вопрос нерасширения НАТО.
Читайте также: «Своего рода победа Кремля» — СМИ США недовольны переговорами в Женеве
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит высказалась о неизменном праве НАТО на расширение и пригрозила России ответом со стороны альянса в случае «агрессии в отношении Украины», передаёт 11 января CNN.
Читайте также: Постпред США при НАТО грозит России и не обещает компромиссов
Россия так и не приняла мер по улучшению ситуации на границе с Украиной, реально существует угроза российского вторжения на Украину, заявил 11 января посол США в РФ Джон Салливан в эфире «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
Подробности в материале: Посол США Салливан назвал очень вероятным вторжение России на Украину
Заявление пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики о том, что Киев нарастил количество обстрелов территории Донбасса, чтобы напомнить о своём существовании в связи со встречей «Россия — НАТО» по поводу гарантий безопасности, вызвало обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 января в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Цель одна — геноцид!» — Украина стала чаще обстреливать Донбасс
Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет и какого-то улучшения в этом вопросе делегации добиться не удалось, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 11 января в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Вспомнила бабка, как девкою была» — сети о грустных итогах встречи по НАТО
Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что США сложно вести с Россией диалог на двусторонней основе, поскольку им мешают антироссийские настроения среди части партнёров по НАТО, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 11 января в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Там сплошные русофобы» — сети о помехах США в диалоге с Россией по НАТО
Риторика представителей Госдепартамента США, направленная на обвинение РФ, не способствует конструктивному диалогу на российско-американских переговорах. Об этом заявил 11 января посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.
«Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах. <…> Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах», — приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook.
Дипломат добавил, что Соединенным Штатам пора «остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве».
«Сегодня как никогда надо быть сдержанными и аккуратными во фразеологии. Только что прошли российско-американские переговоры в Женеве. 12 января предстоит встреча в рамках Совета Россия — НАТО. Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе», — сказал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя высказывание зам. госсекретаря В. Нуланд в ходе брифинга 11 января о том, что Россия несет исключительную ответственность за развязывание кризиса на Украине.
.
«США вместе с Россией несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Так записано в Уставе ООН. Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов.
«Мы четко и ясно обозначили свои приоритеты. Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные российские предложения. Мы — за разрядку напряженности. За создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества. Нам некуда отступать. НАТО подобралось к российским границам. Пытается доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе. Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации. Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», — отметил Анатолий Антонов.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что США не готовы обсуждать предложение России о запрете на вхождение новых стран в состав НАТО, но и воевать за такую цель американцы не готовы. Об этом он сообщил «Парламентской газете» по итогам российско-американских переговоров в Женеве.
«Американцы совершенно точно настроены на то, чтобы расширять границы своего влияния в мире, а наиболее инициативный способ — расширение состава НАТО. Это стратегия США, которая, подозреваю, не изменится ни при каких обстоятельствах. Потому что это и есть путь Америки к однополярному миру. И данная цель не снимается Штатами с повестки дня. Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — заявил Косачев.
Также Константин Косачев отметил, что переговоры прошли не безрезультатно.
«В целом после встречи в Женеве сохраняю осторожный оптимизм — вижу, что переговоры 10 января были не безрезультатными, что они имели смысл», — сказал он.
Европейским государствам бы возмутиться поведением США, ведь если что случится, полыхнет не за океаном, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о недопустимости присутствия американского военного потенциала вблизи границ РФ. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.
Читайте подробнее: Антонов призвал США отвести свой военный потенциал от границ России
Власти Соединённых Штатов ждут от России разъяснений по поводу начавшихся на западе страны военных учений. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Читайте подробнее: США обеспокоены военными учениями на западе РФ и требуют разъяснений
Североатлантический альянс (НАТО) не является угрозой для России в случае, если российская сторона не станет угрозой для НАТО. Об этом 12 января заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
Подробности в материале: Виктория Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО в качестве угрозы
Заявление американских чиновников подрывают переговоры Соединенных Штатов с Россией, завил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Читайте также: Антонов обвинил чиновников США в подрыве переговоров
Итоги переговоров между Россией и США в Женеве обсудил в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом 12 января сообщает пресс-служба украинского министерства иностранных дел.
Читайте также: Блинкен обсудил с Кулебой результаты переговоров между РФ и США в Женеве
Представители США переворачивают факты с ног на голову, заявляя о якобы вызванном действиями России кризисе в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США, опубликованном 11 января на странице дипмиссии в Twitter.
«Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о «кризисе в области безопасности, вызванном Россией», — в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову», — заявили на это в посольстве России.
Читайте подробнее: Посольство РФ отвергло обвинения США в создании кризиса безопасности
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Radio Jedynka выразил обеспокоенность, что Россия якобы «усилит давление на Запад».
Читайте также: В МИД Польши считают, что Россия будет «усиливать давление на Запад»
Американская сторона не намерена обсуждать ограничения на вступление в НАТО новых стран в ходе заседания Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на регулярном брифинге.
«И мы ясно дали понять, что для нас и альянса политика открытых дверей НАТО не является чем-то, что лежит на столе переговоров», — сказал представитель Госдепа.
Читайте подробнее: США не намерены обсуждать на Совете Россия — НАТО ограничения для альянса
Второй этап консультаций между Россией и странами Запада по безопасности состоится 12 января в Брюсселе в рамках первого за 2,5 года заседания Совета Россия — НАТО (СРН). Эта встреча станет развитием переговоров между Россией и США, которые прошли 10 января в Женеве. Как ранее заявили генсек НАТО Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО Джулианн Смит, альянс готов выслушать озабоченности России, готов начать открытый и осмысленный диалог, но не готов идти на компромиссы, в особенности, по вопросам расширения альянса.
Российскую делегацию на консультациях в Брюсселе возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Со стороны НАТО во встрече в Брюсселе принимают участия постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генсек организации Йенс Столтенберг и высокопоставленные военные представители государств альянса.
На 13 января намечено совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Российская делегация прибыла на заседание Совета Россия — НАТО в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.
Начало заседания Совета Россия — НАТО по гарантиям безопасности — в 12 часов мск. На 15:30 мск планируется пресс-конференция генсека НАТО, в 18:00 мск ожидается пресс-конференция замглавы российского МИД Александр Грушко.
Первая за 2,5 года встреча Совета Россия — НАТО (СРН) по российским инициативам по безопасности началась в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС из штаб-квартиры альянса.
Стороны воздержались от уступительных заявлений, однако встреча началась в достаточно теплой обстановке.
Глава российской делегации замминистра иностранных дел России Александр Грушко перед встречей поздоровался за руку с руководителем американской делегации замгоссекретаря Уэнди Шерман. С остальными участниками встречи — генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и постоянными представителями стран 30 стран НАТО Грушко поздоровался по ковидным нормам — соприкосновением кулаков.
В Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса (НАТО) началось заседание Совета Россия — НАТО, первое за последние два с половиной года. Об этом 12 января сообщает РИА Новости.
Читайте также: В Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО
Встреча в штаб-квартире в Брюсселе проходит в масках, которые ее участники сняли только для официальной церемонии фотографирования.
Предложение конгрессменов США о выделении дополнительного финансирования «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) для борьбы с Россией указывает на готовящиеся американцами новые провокации в медийном пространстве. Такое мнение высказал в среду, 12 января, член временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Полетаев.
10 января группа конгрессменов от Республиканской партии США во главе с членом Комитета Палаты представителей по иностранным делампредставила законопроекто расширении военной помощи Украине. Инициатива предполагает выделение 155 миллионов долларов для «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) наряду с предложениями по поставке Киеву новых вооружений и ужесточению антироссийских санкций.
«Показательно, что законодатели в США ставят в один ряд санкции, летальное оружие и финансирование пропагандистских информационных ресурсов. Инициатива Маккола и его однопартийцев служит очередным подтверждением активного использования Западом подконтрольных русскоязычных СМИ для попыток вмешательства в информационное пространство России и других государств. Предложение выделить дополнительно финансирование «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) для борьбы с нашей страной указывает на готовящиеся новые провокации со стороны США в медийном пространстве», — сказал Полетаев.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что считает немыслимой войну НАТО с Россией.
«Война со странами НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война», — заявил он 12 января в эфире телеканала TV3.
Как отмечает ТАСС, премьер-министр Латвии Кариньш при этом добавил, что «генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически очень хорошо и правильно публично сказал — если есть такая война, страны НАТО должны быть готовы».
НАТО реализует в отношении Украины две стратегии одновременно. Об этом сообщил в интервью изданию Gazeta Polska 12 января министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
«В НАТО есть те, кто делают ставку на последствия, которые ожидают Россию после возможного нападения на Украину. Санкции и подобного рода инструменты. Есть также и те, кто занимает позицию, что нужно не просто смотреть сверху, какие будут последствия, но и эффективно этому [вторжению] противостоять, к примеру, укрепляя в военном отношении восточный фланг НАТО, оказывая разными способами поддержку Украине», — сказал министр.
«И этот, и другой подход реализуются, но споры касаются того, чего должно быть больше», — добавил Збигнев Рау.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности.
«Сегодняшнее заседание Совета Россия — НАТО продолжается. Это своевременная возможность для диалога в этот важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится еще более важным», — написал он на своей странице вTwitter.
России и Западу следует вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе и создать более эффективные механизмы урегулирования кризисов. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС в преддверии встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств стран содружества 12 января.
Подробности в материале: Боррель призвал Россию и Запад вернуться к общей архитектуре безопасности
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью для издания Gazeta Polska заявил, что в Польше знают и понимают Россию лучше, чем её партнеры, союзники и друзья на Западе.
Читайте подробнее: МИД Польши: Варшава знает Россию гораздо лучше, чем Запад
Россия будет продолжать проводить военные учения на своей территории, никакой связи между маневрами войск и переговорами с Западом нет, заявил 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли связь между учениями Западного военного округа и переговорами РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности.
«Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил», — подчеркнул представитель Кремля.
В настоящее время ситуация с политикой безопасности в Европе крайне серьезная, поскольку великие державы борются за новый мировой порядок, что было спровоцировано невыполнимым ультиматумом со стороны России. В то же время Москва ужесточила свою риторику в отношении того, что Швеции можно делать в военной сфере, а чего нельзя. Об этом заявил в интервью телеканалу SVT от 12 января главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.
Об этом: Главком ВС Швеции: великие державы борются за новый мировой порядок
Россия не ведет переговоры с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности с позиции силы, заявил 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков: Россия не ведет переговоры с США с позиции силы
Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал серьезной ситуацию, возникшую в результате российской эскалации вблизи границ Украины. В то же время, выступая в студии телеканала SVT 11 января, он дал понять, что ни одна страна пока еще не взяла на себя никаких конкретных обязательств относительно того, как она будет действовать в случае начала боевых действий в Украине.
Читайте подробнее: Министр обороны Швеции о возможной войне на Украине: «Мы готовимся»
Заседание Совета Россия — НАТО проходит в Брюсселе своевременно, в критически важный для европейской безопасности момент. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал 12 января в Twitter.
По его словам, важность диалога возрастает в период высокой напряжённости. Нужно садиться за стол переговоров и обсуждать проблемы.
Читайте также: Столтенберг: заседание Совета Россия — НАТО проходит в критический момент
Уступки России со стороны Запада могут привести к «краху ЕС и США». Об этом заявил бывший министр обороны Польши Ян Парис в интервью Polskie Radio.
«Россия воспринимает в основном только силу. Она и с США ведет переговоры, игнорируя Европу, потому что США — наиболее мощный и влиятельный игрок в регионе. Уступки же могут воспринять в Москве как слабость, что может приблизить Запад к поражению», — заявил экс-чиновник.
Подробности в материале: Экс-министр обороны Польши: уступки РФ могут привести к поражению Запада
Военные учения на российской территории никак не связаны с переговорами Москвы и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 12 января журналистам.
«Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооружённых сил», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Подробности в материале: Песков отверг связь военных учений в РФ и консультаций с НАТО
Американское издание Washington Post со ссылкой на собственные источники и попавшие в распоряжение редакции документы пишет, что сенаторы-демократы США представят новый пакет санкций против РФ, включая лично российского президента РФ Владимира Путина. Санкции могут ввести в случае эскалации сутации вокруг Украины.
Румынский президент Клаус Йоханнис высказался за усиление военного присутствия США в Румынии и выразил надежду на увеличение числа военных баз Пентагона в этой европейской стране, 12 января передает бухарестский телеканал Digi24.
Читайте подробнее: Клаус Йоханнис высказался за усиление военного присутствия США в Румынии
Новые санкции против России будут представлены на рассмотрение в американский Сенат 12 января Демпартией США, пишет The Washington Post.
Читайте подробнее: Демократы в Сенате США разработали новые санкции против России
Заседание Совета «Россия — НАТО» завершилось в Брюсселе, сообщает 12 января агентство ТАСС.
Переговоры продолжались порядка четырёх часов.
Читайте также: В Брюсселе закончилось заседание Совета «Россия — НАТО»
Между членами военного блока НАТО и Россией существуют серьёзные разногласия, которые трудно преодолеть, заявил 12 января в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания Совета «Россия — НАТО».
Читайте также: Столтенберг разглядел «серьёзные разногласия» между НАТО и Россией
Любая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь — этот принцип 12 января на заседании Совета Россия — НАТО обозначила как основу международной системы и европейской безопасности первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.
Читайте подробнее: США на встрече Совета Россия — НАТО заявили о праве стран на свой путь
Военный блок НАТО не пойдёт на компромисс с Россией по вопросам расширения блока, заявил 12 января в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Об этом он рассказал журналистам на брифинге по итогам заседания Совета «Россия — НАТО».
Читайте также: Столтенберг заявил об отказе НАТО от компромиссов по расширению
Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что России во время переговоров по вопросам нерасширения Североатлантического альянса дали понять, что она «не имеет права голоса» в вопросе членства Украины в НАТО, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 января в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Задние ряды должны молчать» — переговоры РФ и США возбудили Украину
Большую работу придётся проделать двум странам, чьё руководство мечтает о вхождении в НАТО — Украине и Грузии, сообщила 12 января журналистам первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.
Читайте также: Шерман заявила, что Украина и Грузия ещё далеки от стандартов НАТО
Попытки НАТО сдерживать Россию вызовут ответную политику контрсдерживания, заявил 12 января замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания совета «Россия — НАТО» в Брюсселе.
Если же это будут попытки устрашения России, добавил он, значит последует политика контрустрашения.
Читайте также: Грушко пообещал НАТО ответ — политику контрсдерживания и контрустрашения
Расширение Североатлантического альянса влечёт неприемлемые для России риски, которым она будет противостоять, заявил 12 января замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания совета «Россия — НАТО» в Брюсселе.
Он также отметил, что процесс расширения НАТО ухудшает общий уровень безопасности в Европе.
Читайте также: Расширение НАТО это неприемлемый риск для России — Грушко
Хотя Запад обещал Киеву не обсуждать судьбу Украины без её участия, этот принцип не соблюдается, сообщил 12 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко по итогам заседания Совета «Россия — НАТО».
Читайте также: Грушко рассказал, как натовцы полтора часа обсуждали Украину
Санкции против ключевых лиц российского руководства, включая президента России Владимира Путина, предложили ввести сенаторы из Демпартии США в случае «вторжения РФ на Украину». Текст законопроекта опубликован 12 января.
Читайте также: Американские сенаторы предложили ввести санкции против Путина
Власти ЕС самоустранились от обсуждения важнейших актуальных вопросов мировой политики, которое ведут в настоящее время Москва и Вашингтон, отметил в своей статье для Il Giornale в среду, 12 января, итальянский публицист Джан Макилессин.
При этом очевидно, что платить миллиарды евро за кризис (вне зависимости от того, примет ли он экономический, энергетический или военный характер) в силу географии придется именно Евросоюзу, указал автор.
Читайте также: Il Giornale: Италия могла бы стать посредником в диалоге России и НАТО
Вопросы, направленные на укрепление коллективной безопасности для всех, обсуждались 12 января на заседании Совета Россия — НАТО, сообщил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Об этом: В Госдепе США заявили, что на встрече Совета Россия — НАТО говорили о мире
Россия в ходе последних переговоров обозначила представителям военного блока НАТО свой набор военно-технических контрмер, которые она может реализовать в случае провала дипломатических усилий, сообщил 12 января журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета «Россия — НАТО».
Читайте также: Россия обозначила НАТО военные меры, альтернативные дипломатии — Грушко
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика намерена в целях самозащиты усиливать собственную армию, а не вступать в НАТО. Об этом он сказал 12 января в интервью национальному телевидению.
Читайте также: Вучич отверг для Сербии перспективу вступления в НАТО
Аргументированного письменного ответа на свои предложения по поводу безопасности в Европе ожидает Россия от США. Об этом 13 января сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Об этом: Россия ждет от Запа