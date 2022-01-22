Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Мелани Жоли провели телефонный разговор, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг Украины. Об этом 22 января говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

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«Блинкен и … Жоли обсудили нашу общую обеспокоенность угрозой, которую Россия представляет для Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители двух стран также обсудили усилия, направленные на то, чтобы склонить Россию к выбору «дипломатии и деэскалации».

Как передавало ИА REGNUM, 19 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что нападать на Украину Россия не намерена.