Москва, , 15:11 — REGNUM Расследование Госдепа США о фейках в российских средствах массовой информации не выдерживает критики. Об этом 21 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Их читать невозможно. У нас есть специальное подразделение, которое возглавляет официальный представитель министерства, они обязаны всё это изучать. И реакция уже последовала», — заявил Лавров.

«Я не думаю, что следует дополнительно как-то комментировать. Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что все, что там написано не выдерживает никакого критического анализа. И просто в большинстве случаев это чистая ложь», — указал он.