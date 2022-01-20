Киев, , 09:45 — REGNUM Западные партнёры Киева могут предотвратить якобы назревающий конфликт России и Украины, если введут против Москвы упреждающие санкции. Об этом украинский министр обороны Алексей Резников заявил в интервью вещательной корпорации BBC.

Алексей Резников President.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

По его словам, на гибридную атаку можно дать гибридный ответ. США, Великобритания и европейские страны могли бы сделать больше для украинской обороны, если бы предприняли действия до «российской агрессии».

«В экономической сфере — санкции, например, которые можно было бы ввести до вторжения, а не после. Сделать это «до», а не «после» — исключительно важный шаг. Мы можем остановить и сдержать их», — подчеркнул Резников, говоря о российских силах.

Западные лидеры должны показать Москве, что «вторжение обойдется дорого» и что санкции могут быть введены незамедлительно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз опровергали утверждения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, которые звучат в последнее время со стороны Киева и западных стран.

Читайте также: В Госдепе заявили о возможном «нападении» России на Украину из Белоруссии