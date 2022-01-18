Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Очередные финансовые санкции власти США намерены ввести в качестве инструмента давления на Москву, пишет 18 января The Wall Street Journal.

Сальвадор Дали. Лицо войны (фрагмент). 1941

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По данным неназванных чиновников из администрации США, санкции будут введены в отношении «пророссийских сепаратистов на Украине». Кто именно «пострадает», не сказано: только то, что этих людей четверо.

Санкции призваны стать «дипломатической мерой воздействия» на Россию. Официально решение Вашингтона будет обнародовано 20 января.

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