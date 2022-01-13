Москва, , 15:21 — REGNUM Западные коллеги России в вопросе о нерасширении НАТО проявляют лукавство и двуличие. Они совершенно не учитывают другие интересы, кроме своих, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Солдаты НАТО Daniel Cole

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По его словам, всё в кругу НАТО замкнулось исключительно на интересы альянса. Это касается в том числе позиции относительно требования Москвы не принимать в него Украину и Грузию.

«Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков также рассказал о постоянных провокациях Запада для проверки России на прочность.

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