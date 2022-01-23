Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Экс-генсекретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер оценил вероятность вступления Украины в альянс, пишет Financial Times. Он заявил, что «в обозримом и необозримом будущем Украина не станет членом НАТО».

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Таким образом он прокомментировал свою речь на бухарестском саммите-2008, когда предположил, что у страны есть возможность стать частью альянса. Схеффер назвал свое заявление «уродливым компромиссом».

По его словам, ряд членов НАТО как в 2008 г., так и сейчас выступают против принятия Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью Mundo сообщил, что в настоящий момент вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.

РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ РФ.

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