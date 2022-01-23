Вашингтон, 23 января 2022, 17:43 — REGNUM Соединенные Штаты в течение нескольких недель предупреждали о якобы ведущейся Россией подготовке переворота на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании распространил информацию о том, что Россия якобы намерена привести к власти на Украине подконтрольное Москве правительство, которое должен возглавить бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. После британского МИД эту информацию тут же подхватили разведывательные службы США и растиражировали через комитет сената Конгресса США по разведке.