Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Соединенные Штаты в течение нескольких недель предупреждали о якобы ведущейся Россией подготовке переворота на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично», — сказал он в эфире телеканала CNN, отвевая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании распространил информацию о том, что Россия якобы намерена привести к власти на Украине подконтрольное Москве правительство, которое должен возглавить бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. После британского МИД эту информацию тут же подхватили разведывательные службы США и растиражировали через комитет сената Конгресса США по разведке.