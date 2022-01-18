Киев, 18 января 2022, 12:52 — REGNUM Власти Великобритании направили на Украину три самолета с вооружением, сообщает 18 января украинский журнал «Фокус».
Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»
По данным издания, после соответствующего решения Министерства обороны Великобритании 17 января на Украину прибыло два борта с оружием от Лондона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина нуждается в увеличении количества вооружений.
Читайте также: Секретарь СНБО Украины призвал дать Киеву больше оружия