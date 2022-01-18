Киев, , 12:52 — REGNUM Власти Великобритании направили на Украину три самолета с вооружением, сообщает 18 января украинский журнал «Фокус».

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным издания, после соответствующего решения Министерства обороны Великобритании 17 января на Украину прибыло два борта с оружием от Лондона.

«Сегодня (18 января) утром в Киеве приземлился третий самолет с противотанковым оружием», — утверждает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина нуждается в увеличении количества вооружений.

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