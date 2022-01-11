Москва, 11 января 2022, 11:35 — REGNUM Заявления Белого дома о том, что Россия якобы будет распространять дезинформацию по переговорам в Женеве, вызывают только сочувствие. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»
Российский дипломат подчеркнула, что эксперты уже дали адекватную оценку состоявшемуся мероприятию.
На этом фоне заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки вызывает «только уже не недоумение, а глубокое сочувствие», заявила представитель внешнеполитического ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовятся к тому, что Россия «станет распространять дезинформацию» об итогах переговоров в Женеве.
Читайте также: Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации после встречи в Женеве
Посольство России в США уже опровергло «подобные инсинуации». В дипмиссии подчеркнули, что российские официальные заявления полностью соответствуют действительности, а такой подход американской стороны свидетельствует о деградации культуры ведении переговоров.