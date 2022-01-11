Москва, , 11:35 — REGNUM Заявления Белого дома о том, что Россия якобы будет распространять дезинформацию по переговорам в Женеве, вызывают только сочувствие. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Российский дипломат подчеркнула, что эксперты уже дали адекватную оценку состоявшемуся мероприятию.

«Давайте исходить из того, что мы слышали вчера заявление американской стороны, сделанное устами их переговорщиков, мы слышали вчера заявления экспертов. В чем-то они были совпадающими с нами, в чем-то мы расходились в оценках. Я бы все-таки исходила из этих заявлений. Тех людей, которые были на переговорах», — указала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Захарова.

На этом фоне заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки вызывает «только уже не недоумение, а глубокое сочувствие», заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовятся к тому, что Россия «станет распространять дезинформацию» об итогах переговоров в Женеве.

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Посольство России в США уже опровергло «подобные инсинуации». В дипмиссии подчеркнули, что российские официальные заявления полностью соответствуют действительности, а такой подход американской стороны свидетельствует о деградации культуры ведении переговоров.