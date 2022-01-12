Брюссель, 12 января 2022, 21:42 — REGNUM Хотя Запад обещал Киеву не обсуждать судьбу Украины без её участия, этот принцип не соблюдается, сообщил 12 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО. Завтра, 13 января, в Вене российские предложения по гарантиям безопасности будут обсуждаться на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
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