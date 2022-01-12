Брюссель, , 21:42 — REGNUM Хотя Запад обещал Киеву не обсуждать судьбу Украины без её участия, этот принцип не соблюдается, сообщил 12 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

ВМС Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Энтони] Блинкен заявил, что «ни слова об Украине без Украины» . Но сегодня наши партнёры обсуждали Украину, ну, наверное, полтора часа из четырёх отведённых. Вот реальность! Я вам рассказал, как мы её обсуждали. Ещё раз подчеркну, угроза Украине — это сама Украина. Больше никто». Грушко «Да, я читал, что господин [американский госсекретарьзаявил, что. Но сегодня наши партнёры обсуждали Украину, ну, наверное, полтора часа из четырёх отведённых. Вот реальность! Я вам рассказал, как мы её обсуждали. Ещё раз подчеркну, угроза Украине — это сама Украина. Больше никто».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО. Завтра, 13 января, в Вене российские предложения по гарантиям безопасности будут обсуждаться на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

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