София, , 17:48 — REGNUM Болгария намерена укреплять и расширять присутствие войск государств-членов НАТО на болгарской территории. Об этом 21 января на выступлении в болгарском Народном собрании (парламенте) заявил премьер-министр республики Кирил Петков, передает БТВ.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

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По его словам, София является активным членом Североатлантического альянса, и именно участие в западном военном блоке открывает для Болгарии новые перспективы.

Петков «Мы — суверенное государство, которое давно сделало свой выбор в пользу альянса, и отказываться от этого выбора не собираемся. НАТО стало гарантом болгарской [государственной] безопасности».

Как подчеркнул Петков, в дальнейшем София намерена организовывать свою оборону в координации с партнерами по организации, что предусматривает увеличение числа зарубежных военных в Болгарии.

Напомним, 21 января в Женеве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости вывода иностранных воинских контингентов из ряда государств, включая Болгарию и Румынию.

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