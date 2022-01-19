Киев, , 22:16 — REGNUM Не нужно паниковать из-за информационной повестки, касающейся России, заявил 19 января в своём видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Комментируя многочисленные заявления в СМИ о том, что Россия «собирается напасть на Украину», Зеленский заявил, что это «не новость» и что вторжение началось «в 2014 году».

По его словам, угроза войны с Россией существует давно, просто в последнее время «сейчас стал более ажиотаж вокруг» этой темы.

Отметив, что ожидает от партнёров Киева «быть действенными, и не на словах», украинский лидер заявил, что страна войны не хочет, но готовится к ней, непрерывно «усиливая свои оборонные возможности». Для наступления мира на Украине якобы ведётся работа и дипломатическим путём.

Зеленский «Что вам делать? Сохранять покой, держать голову холодной. Не накручивать себя, на всё реагировать мудро, а не эмоционально. Головой, а не сердцем. Знать, что всё идёт по плану».

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