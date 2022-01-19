Киев, , 14:15 — REGNUM Власти Соединенных Штатов хотели бы разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатическим, мирным путем. Об этом 19 января заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего выступления перед посольством США в Киеве.

Энтони Блинкен

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«Я искренне, искренне надеюсь, что мы останемся на дипломатическом, мирном пути», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину с визитом.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.