Псков, , 14:17 — REGNUM В Псковской области у 15 человек выявлено заражение штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сегодня, 16 января, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По словам Ведерникова, в пятницу, 14 января, была отправлена 101 проба для проведения исследований на коронавирус. Сегодня, 16 января, пришли ответы и выяснилось, что в 15 пробах обнаружен штамм «Омикрон», в том числе у двоих детей.

Уточняется, что штамм «Омикрон» подтверждён у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов.

Напомним, что штамм «Омикрон» распространяется стремительно — распространять вирус зараженный начинает практически сразу после того, как этот штамм попал в организм. При этом клинические проявления COVID-19 проявляются со второго дня заражения.