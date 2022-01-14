Москва, , 12:36 — REGNUM Запад идёт на обострение международной обстановки в нарушение здравого смысла. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Время, которое было выбрано, оно просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямой говорить. И в нарушение всех обязательств, в нарушение здравого смысла пошёл на обострение», — заявил Лавров.

«Запад осуждает насильственные действия против мирных граждан, нарушение прав человека и так далее. Но когда кровавые перевороты совершаются людьми, присягающими на верность Западу, Запад просто берёт их в свои объятия. Как это было с переворотом на Украине», — указал он.