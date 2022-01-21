21 января 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:38 — REGNUM Заявление замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о том, что Соединённые Штаты намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами по гарантиям безопасности, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 января в социальной сети Facebook.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Придумывать сценарии для кино — это одно, для жизни — другое. Заигрались. Пора отвечать на жёстко поставленные вопросы», — пишет Владимир Ш.

Некоторые пользователи оказались воодушевлены тем, что в США отказались от своей агрессивной манеры общения с России и даже готовы дать какой-то вразумительный ответ Российской Федерации на её жёстко поставленные вопросы.

«Ну вот, уже другие песенки запели! А ведь ещё недавно сами ставили России ультиматумы. Всё-таки не зря российское руководство годами терпело это давление. Теперь наша очередь водить этот хоровод!» — написал Святослав Л.

Другие комментаторы не стали раньше времени трубить в фанфары, напомнив, что США ранее не готовы были идти на компромиссы, а значит, в письменном ответе, скорее всего, США останутся непреклонны.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы знаем, очень хорошо знаем, куда ведут разговор Нуланд и Блинкен. Американцы просто тянут время! Ничего не получится с переговорами! Им нужна «плохая» Россия», — считает Ljubomir C.

Часть людей и вовсе не ждёт от Америки какого-то внятного ответа на поставленные вопросы, потому что требования России по поводу гарантий безопасности не требуют столь долгой подготовки к ответу на бумаге.

«В ответе будет только мыльные пузыри, т. е. ссылки на какую-нибудь свою чепуху и ничего конкретного. Или так и будут работать, работать и работать, но так и не напишут ничего дельного. Тянут время, это очевидно. Вопрос-то односложный — либо да, либо нет», — отмечает Ирина А.

Ряд пользователей убеждена, что Соединённые Штаты попросту неспособны вести достойный диалог со своими оппонентами, поэтому ожидать разумного ответа на вопросы России с американской стороны не стоит.

«Да у них один ответ на всё — ведро печенек для сателлитов/колоний, и чтобы можно было грабить дальше весь мир, выкачивая ресурсы! У них других способов взаимодействия с окружающим миром просто нет», — подметила Милена В.

«Они вообще не готовы нормально договариваться. Не привыкли, что надо просто дать простой и понятный ответ на простой вопрос. Заигрались в «исключительность превосходства», потеряли нить нормального движения. Увы», — отмечает Sergey K.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что Российская Федерация имеет полное право не ждать никакого ответа со стороны США, а может уже прямо сейчас жёстко отстаивать свои национальные интересы, не оглядываясь при этом на другие страны.

«России нет никакого смысла ждать какого-то ответа со стороны Запада. Как будто на какой-то Америке весь свет клином сошёлся. Нет. Российская Федерация — самостоятельная и независимая держава, которая может жить, не обращая на кого-либо внимания. Просто есть ещё в нашей элите, для кого мнение Вашингтона кажется важным. От таких людей пора избавляться», — призывает Надежда А.

Напомним, 15 января замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила в интервью газете Financial Times о том, что Соединённые Штаты намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами по гарантиям безопасности.