Берлин, , 21:40 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение Вашингтона лично встретиться с президентом США Джо Байденом для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщает 21 января The Telegraph.

Канцлер Германии Олаф Шольц Олаф Косинский

По утверждению издания, Шольц в ответ на приглашение Белого дома заявил, что у него нет свободного времени из-за неотложных дел.

Отмечено, что из-за этого обстоятельства в Берлин был отправлен госсекретарь США Энтони Блинкен с задачей донести до канцлера ФРГ необходимость поддержать антироссийские санкции, если Берлин не собирается поставлять вооружения Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия отказывается продавать Украине вооружение и хотя бы косвенно участвовать в таких поставках.

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