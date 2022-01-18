Брюссель, 18 января 2022, 17:09 — REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и страны-члены альянса провести ряд заседаний в формате Совета «Россия — НАТО», чтобы обсудить ситуацию на Украине и вопросы европейской безопасности.
Об этом Столтенберг заявил 18 января на пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Я призвал все страны Совета Россия — НАТО провести серию заседаний, чтобы обсудить европейскую безопасность и ситуацию на Украине», — сказал генсек блока.
По его словам, Североатлантический альянс готов обсуждать контроль над вооружениями, снижение ракетно-ядерных угроз.
«Мы готовы возобновить взаимные брифинги о наших учениях, о контроле над вооружениями, обсуждать разоружение и нераспространение. Я призываю Россию начать серьезный диалог о снижении угроз, исходящих от ядерного оружия и ракетных систем», — заявил Столтенберг.
При этом он заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам своего дальнейшего расширения или размещения своей военной инфраструктуры у границ России.
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