Москва, , 09:16 — REGNUM В связи с заявлением президента США Джо Байдена в Госдуме обеспокоены тем, что в Белом доме сидят безумцы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Вячеслав Никонов Government.ru

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«В Белом доме опасные безумцы, которым, как выясняется, не дорога жизнь не только россиян и украинцев, но и американцев вместе с остальным человечеством», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в телеграм-канале.

При таком диагнозе помогает очень холодный душ, указал парламентарий.

«Уверен, вскоре они его получат», — констатировал депутат.

Никонов обратил внимание на то, что ничего подобного от американского президента в России не слышали 60 лет.

«И это при том, что Россия ещё вообще даже пальцем не пошевелила», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции американский лидер Байден выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин понимает, что стоит «недалеко от полномасштабной ядерной войны».