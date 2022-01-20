Москва, , 11:28 — REGNUM Заявления о вторжении на Украину, которое якобы готовит Россия, нужны Западу для информационного прикрытия планируемых провокаций. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 20 января на брифинге.

Мария Захарова Mid.ru

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Она отметила увеличение со стороны западных и украинских СМИ, а также официальных лиц числа спекуляций на тему скорого «российского вторжения». Москва, подчеркнула она, призывает Запад прекратить антироссийскую кампанию вокруг ситуации на Украине.

«Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — сказала представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников призвал западных партнёров Киева ввести против Москвы упреждающие санкции, чтобы предотвратить якобы назревающий конфликт России и Украины.

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