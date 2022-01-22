22 января 2022 | Время чтения 3 мин

Соцсети знают, почему США просят Россию не раскрывать ответ по гарантиям безопасности: Америка в очередной раз будет лгать.

Светлана Шаповалова, , 13:00 — REGNUM Известие о том, что американская сторона попросила российскую не публиковать свой ответ на проекты по гарантиям безопасности, спровоцировало широкий резонанс в социальных сетях. Америку упрекнули в трусости. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ну да. Натравливать весь мир на Россию, готовить этот весь мир на войну с Россией США предпочитают публично, а свои письменные обещалки держать в тайне», — смеётся Ирина.

«Англосаксонские сявки из пентагонии и госдепии опять боятся, что весь цивилизованный мир узнает правду об их преступных замыслах!» — замечает Р.

«Характерный признак двуличия. Ничего особенного. Отсюда и двойная мораль и двойные стандарты», — поддерживает Игорь.

«Все знают лживость США. Нужно обязательно опубликовать!» — иронизирует Светлана.

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет уж голубчики, обязательно публиковать. Чтобы вы через 5 лет сказали, какие гарантии? Мы ничего не обещали, как с обещаниями по не расширению НАТО. Совсем всех за дураков держат… расслабились ковбои», — иронизирует Евгений.

«Если ответ не опубликуют или опубликуют только часть, то это будет предательством избирателей и вообще всей страны. Как накручивать нас, санкции вводить и войной угрожать (кто кому — не важно), так они горазды, а как правду сказать — так не надо!?!» — вопрошает И.

«Будет большой глупостью не опубликовать в прессе и на ТВ ответы США на предложения России. Говорить о каком-то рейтинге или доверии народа не стоит, если народ не будет знать дословно все ответы на наши вопросы. Об ответах также должен знать весь мир, чтобы люди могли оценить эту бешеную страну США», — считает Кадыр.

«США как всегда в своём репертуаре. В кулуарах дадут один ответ, а на публику, совершенно противоположный. Ничего не меняется», — замечает Роман Александрович.

«Это почему же не публиковать всенародно?! Пусть люди разных стран видят своих «героев» во всей красе воинствующей. А мы, жители страны нашей любимой и большой, должны видеть к чему надо нам готовиться. Опубликовать обязательно!» — предлагает Анна.

«У нашего правительства секретов от народа нет. Достал уже этот амеровский бред. Ни стыда, ни совести», — отмечает Тамара Полунина.

«Мошенники трусливые», — соглашается Татьяна.

«Мир на пороге войны, которую мечтают развязать США в Европе, отсидевшись за океаном… Какие могут быть «кошки-мышки»? Всё предать огласке, США любят любой слух разносить через свои СМИ, а тут нацбезопасность, пусть мир знает, кто плывет в унитазе закулисных игр!» — замечает Дмитрий Бобылев.

«Видимо, что-то неприличное ответили, что мировая общественность может отрицательно оценить», — предполагает Евгений.

«Да уж. Двуличие и лживость не позволяют США говорить открыто, ведь обещая России что-то они будут вынуждены предать тех, кому обещали не идти на уступки… Англосаксы как были лживыми и трусливыми тварями, так и остались, несмотря на время и изменения в мире», — замечает Андрей Нестеров.

«На переговорах по Минским соглашениям, кстати, представители Украины все эти годы КАТЕГОРИЧЕСКИ против стенограмм и записей в любом формате ходов переговоров. В обоих случаях потому, что лгут так, что уши заворачиваются», — напомнил в своем телеграм-канале председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что власти США просят Российскую Федерацию не предавать огласке письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в американских правительственных кругах.

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