Берн, , 08:30 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву для проведения переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом 21 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров (сс) U.S. Department of State

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Самолет с главой МИД России на борту приземлился в Женеве в 20:36 по местному времени (22:36 мск).

При этом в ходе переговоров Лавров обсудит с Бликеном вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не считает, что переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве приведут к какому-либо существенному прогрессу.