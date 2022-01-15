Киев, , 23:47 — REGNUM Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил, что у России нет намерений нападать на страну.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня таких намерений у России нет … вести полномасштабную войну против Украины», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Вместе с тем, добавил Вовк, гипотетически «возможно все».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США якобы узнали о сроках «вторжения» России на Украину, которое, вероятно, может быть осуществлено по «сфабрикованному поводу». При этом Псаки не предоставила никаких доказательств своих утверждений.