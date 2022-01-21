Берн, , 09:12 — REGNUM Цветочными композициями из сирени и орхидей будет украшен стол на переговорах между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 21 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

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«Завтра в Женеве состоятся переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Все готово. Предвижу вопросы про цветы на столе — сирень и орхидея», — написала она в своем сообщении.

Также она прикрепила к нему фотографии стола, за которым будут проходить переговоры Лаврова с Блинкеном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву для проведения переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.