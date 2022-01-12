Бухарест, , 16:18 — REGNUM Румынский президент Клаус Йоханнис высказался за усиление военного присутствия США в Румынии и выразил надежду на увеличение числа военных баз Пентагона в этой европейской стране. Об этом 12 января передает бухарестский телеканал Digi24.

Клаус Йоханнис Longin Wawrynkiewicz

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Свое заявление глава румынского государства сделал в ходе ежегодной встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Бухаресте. По словам Йоханниса, именно Пентагон сегодня «в состоянии обеспечить безопасность восточных рубежей НАТО».

Йоханнис «Перед лицом новых международных вызовов становится ясно, что нам необходимы новые программы по сдерживанию и обороне в духе трансатлантического единства. И реализовать их мы можем только в тесном сотрудничестве с американскими партнерами».

Президент Румынии также подчеркнул, что Бухарест намерен принять посильное участие в расширении партнерских программ с Молдавией и Украиной в рамках НАТО. «Надеюсь, Вашингтон поддержит эту инициативу», — сказал он.

Напомним, в настоящее время в Румынии находятся до тысячи американских военнослужащих. Ранее на несколько румынских авиабаз были переброшены десятки самолетов ВВС США.

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