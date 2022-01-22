22 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение КПФР обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Елизавета Коробова, , 08:35 — REGNUM Решение депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внести в Госдуму проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, в котором парламентарии с соответствующей просьбой обращаются к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, вызвало бурную реакцию интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 22 января в социальной сети Facebook.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наконец-то! Давайте уже, скорее, хватит тянуть с этим!» — подгоняет депутатов Вячеслав О.

Многие пользователи пришли к выводу, что российскому руководству пора расстаться с надеждой наладить отношения с западными странами и наконец-то уже признать независимость ДНР и ЛНР.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Семь бед — один ответ. Уж принимайте их к нам. Всё равно санкциям конца и края нет. Позлите Запад по полной!» — пишет Людмила Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что хамоватый Запад может побелеть от решимости Российской Федерации, которая, невзирая ни на что, признает независимость ДНР и ЛНР, а в последующем позволит этим республикам стать частью большой России.

«Вот вам и ответ России на отрицательный ответ стран Запада по поводу гарантий безопасности. Теперь пускай не жалуются на то, что Россия приняла в свой состав Донецк и Луганск. Сами виноваты. Москва предлагала Минские соглашения, которые Украина успешно проигнорировала. Пускай игнорирует дальше. Будет, как в случае и с Крымом, кусать локти и рвать на голове волосы», — написала Элина И.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что депутатам обращаться к президенту нет никакого смысла, потому что он и так прекрасно знает, что жители Донбасса уже долгие годы ждут возможности стать республиками в составе Российской Федерации.

«Такие запросы должны исходить от ЛНР и ДНР. У нас можно лишь установить сроки этих признаний: обычный или ускоренный, в зависимости от обстоятельств. А ЛНР и ДНР уже восемь лет просят Россию принять их в свой состав», — отмечает Валентина О.

Ряд пользователей указывает на то, что иного выхода, кроме как признать независимость ДНР и ЛНР, нет, потому что Украина не готова идти навстречу республикам и покончить с затянувшейся гражданской войной.

«Восемь лет прошло. Если пути к миру на этой земле не найдены, то, конечно, лучше построить новые государства с «чистого листа» по принципу «как должно быть» без искажения мнения проживающих на этой территории граждан. Референдум должен быть проведён ещё раз, открыто и демократично, с соблюдением порядка и мер безопасности. А затем пускай жители независимых ДНР и ЛНР самостоятельно решают, к кому и каким образом им присоединяться», — указывает Azat K.

Отдельные комментаторы надеются, что российский президент окажется благосклонен и не позволит жителям Донецка и Луганска остаться в одиночестве перед угрозой быть раздавленными украинскими карателями.

«Депутаты как бы забросили удочку: «Уже можно или ещё рано?» Российская экономика не железная, она сильно завязана на Западе, с которым порвутся всевозможные отношения после присоединения ДНР и ЛНР», — поделился своим мнением Александр К.

Напомним, 19 января депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, в котором парламентарии с соответствующей просьбой обращаются к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.