Стокгольм, , 12:59 — REGNUM Если же руководство Российской Федерации все же решится начать военную агрессию против Украины, то на помощь западному соседу русских вряд ли придут США. Об этом 13 января в эфире шведского телеканала SVT заявил Ян Халленберг из Института внешней политики (Швеция).

Европейские страны-члены НАТО DrRandomFactor

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Халленберг не верит, что в случае нападения России будет военное вмешательство со стороны США или НАТО. Однако, по его словам, нет уверенности в том, что вооруженный конфликт вообще будет. Если же таковой и произойдет, то, по его словам, скорее всего, военные действия будут носить ограниченный характер.

«Украина не является членом НАТО. Гарантии защиты распространяются только на 30 членов. Президент США дал понять, что они не будут посылать американские войска», — отметил эксперт.

Однако Соединенные Штаты пообещали оказать военную помощь в виде материальных ресурсов. Но посыл Украине, по словам Халленберга ясен: «мы на вашей стороне, но мы не готовы воевать на вашей стороне».

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