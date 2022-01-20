Париж, , 10:07 — REGNUM Предстоящая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, запланированная на 21 января Женеве, была бы полезной для урегулирования ситуации на Украине. Об этом после встречи с канадской коллегой Мелани Жоли заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года МИД России

«Переговоры, которые пройдут в пятницу в Женеве, между моим американским коллегой и господином Лавровым, будут полезными и важными с этой точки зрения», — цитирует Ле Дриана пресс-службе французского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Пятой республики подчеркнул, что Франция по-прежнему готова к диалогу с Россией, однако также хочет, чтобы и Москва была тоже к нему готова. Причём диалог с РФ, по его словам, должен быть «требовательным».

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В числе ключевых тем, которые должны быть «на столе переговоров по теме безопасности» в Европе, французский министр назвал четыре, в том числе, подтверждение ключевых принципов, обозначенных в Хельсинских соглашениях и Парижской хартии 1990 года, а также обеспечение предсказуемости и прозрачности действий вооружённых сил и реализация Минских соглашений в рамках «нормандского формата» по Донбассу.

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Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен встретится 21 января в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после того как совершит визиты в Киев и Берлин. Сам Блинке заявил, что на предстоящей встречи Вашингтон не предоставит российской стороне письменных ответов на требования РФ в сфере безопасности.

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