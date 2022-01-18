Киев, , 13:11 — REGNUM Возможное усиление обороноспособности Украины обсудил на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает 18 января пресс-служба ведомства.

Дмитрий Кулеба President.gov.ua

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Встреча Кулебы с конгрессменами состоялась 17 января, американскую делегацию возглавляли сенаторы Роберт Портман и Джин Шахин. Участвовали в переговорах также сенаторы Эми Клобушар, Крис Мерфи, Ричард Блюментал и Роджер Уикер.

«Стороны уделили ключевое внимание общим шагам Украины, США и союзников с целью сдерживания России от дальнейшей агрессии и усиления обороноспособности Украины», — говорится в сообщении МИД Украины.

Кулеба, указали в ведомстве, отметил важную роль американского конгресса в расширении поддержки оборонного сектора Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, встречу с конгрессменами также провёл президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости подготовить против России превентивный пакет санкций. Власти России, напомним, отвергают заявления о якобы подготовке вторжения на Украину.

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