Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Российско-американские переговоры в Женеве по стратегической стабильности и гарантиям безопасности явились «своего рода победой Кремля», заявляет 11 января газета The New York Times.

СМИ США Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению издания, Вашингтон не пошёл ни на какие уступки, но Москве удалось выдвинуть на передний план вопрос нерасширения НАТО.

«Даже без каких-либо американских уступок переговоры в понедельник уже представляли собой своего рода победу Кремля», — пишет The New York Times.

При этом поясняется, что расширение НАТО за счёт бывших республик СССР давно вызывает «раздражение» у президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что чётких дат принятия решений по гарантиям безопасности нет, но Россию не устроит затягивание переговорного процесса.

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