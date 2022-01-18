Москва, , 11:06 — REGNUM Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил Россию и НАТО с удавом Каа и обезьяним народом Бандар-лог из сказки Редьярда Киплинга о Маугли. Фрагмент советского мультфильма «Маугли» с комментарием он опубликовал в своём телеграм-канале 18 января.

Каа и бандерлоги Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

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Рогозин, бывший постоянным представителем России при НАТО в 2008—2011 годах, прокомментировал заявление главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о причине расширения НАТО на восток. Силы НАТО стали продвигаться на восток в 2014 году для сдерживания России.

«Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Рогозин, напоминая о реплике удава Каа, пожиравшего загипнотизированных бандерлогов.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что в НАТО прекрасно представляют военно-технический потенциал России. Москва не скрывает своих возможностей и действует «очень транспарентно».

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