Женева, Швейцария, , 11:18 — REGNUM Соединённые Штаты Америки не раз выражали готовность сотрудничать с Россией по множеству направлений. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в эфире немецкого телеканала ZDF.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Он отметил, что своё желание сотрудничать в Вашингтоне неоднократно подчеркивали. Кроме того, Североатлантический альянс не раз протягивал России руку в стремлении построить прозрачные и положительные отношения, но сталкивался с отказом.

«Мы должны вместе работать во многих сферах… будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий», — заявил госсекретарь в преддверии встречи с главой МИД РФ в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России не раз заявляли, что ответственность за ухудшение отношений с США и другими странами Запада лежит не на ней. Москва открыта к диалогу.

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