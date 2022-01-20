Москва, , 12:40 — REGNUM Британские военно-транспортные самолёты уже несколько дней доставляют на Украину вооружение, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 20 января.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По её словам, состоялось по меньшей мере шесть таких рейсов. С учётом того, что каждый самолёт может взять на борт до 77,5 тонн груза, на Украину уже доставлено около 460 тонн вооружений.

«Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолётами своих ВВС отправляет на Украину оружие», — констатировала дипломат.

Россия призывает западных партнёров перестать содействовать милитаризации Украины, не тянуть её в НАТО, не вести против Москвы агрессивную информационную кампанию, а вместо этого направить усилия на побуждение Киева к выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД предупредила, что заявлениями о якобы готовящемся российском вторжении на Украину Запад прикрывает собственные провокационные планы, в том числе военного характера.

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