23 января 2022 | Время чтения 4 мин

После слов о Крыме, Украине и уважении к Путину уволенного и включенного в список украинского ресурса «Миротворец» главкома ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха в соцсетях назвали настоящим мужиком и пригласили в Крым — отдохнуть и поработать.

Светлана Шаповалова, , 13:46 — REGNUM Причины, по которым главком ВМС Германии Шёнбах подал в отставку, взбудоражили соцсети. Многие люди поддержали его слова об уважении к Путину и о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Вот это демократия. Я, конечно, понимаю, что он человек команды и должен гнуть линию команды. Но сказал-то он правду. Так ведь и есть. Крым — это российская территория, которая по воле кукурузника хохлятского с чего-то вдруг хохлам отдана была. И я очень рада, что Крым наконец-то вернулся в Россию. Мужику — министру респект. В обоих случаях поступил порядочно», — пишет «Москвичка».

"Да, отправляйте всех своих адекватных военных в отставку, берите на их место трансгендеров и внучек нацистов, сильная получится армия», — иронизирует житель Башкирии.

Кай-Ахим Шенбах Bundeswehr.de

«Как же тяжело быть человеком, когда рядом геи и чмошники. Но ещё есть мужики в Европе», — соглашается Галина. «На одного умного человека в бундесвере стало меньше», — считает Лариса Филиппова.

«Знала, что в Германии есть адекватные люди, но не на таком высоком уровне. Жаль, что он подал в отставку», — замечает Ольга.

«Заклевали генерала?» — спрашивает Иннокентий Соловьев.

«Генерал за честные слова ушел в отставку, а его шефиня — министр обороны, которая думает, что Путин ездит на шопинг в Париж, будет и дальше превращать бундесвер в стадо молчащих ягнят. Генерал остался самим собой в то время, когда другие уподобились овцам!» — заявил Денис.

«Хорошо хоть не выбросили из окна, состряпав предсмертную записку», — иронизирует Андрей.

«Есть немцы адекватные, которые не могут терпеть колониальную политику США», — отметил Геннадий.

«Плюнул, рубанул правду-матку и ушёл на покой. Видимо, надоело повторять пропагандистские фейки за американскими медиа», — поддерживает S.

«Умный и честный генерал. Сказал то, что многим понятно давно. Все наезды на Россию — для того, чтобы достроить свои (НАТО) базы на Украине. Вот по этим объектам и следует нанести ракетные удары. Так, как делает Израиль на территориях других стран, с которых предполагает угрозу», — отметил Михаил Мельников.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Офицеров, генералов и адмиралов, не умеющих врать, кривить душой, честно высказывающих свою точку зрения, из бундесвера изгоняют. Там на первом месте не офицерская честь, а верность «демократическим ценностям», — соглашается N.

«Вот вам европейские ценности, правда не в чести теперь», — заметил Рамиль Биктимиров.

«Мораль сей истории такова: если ты западный политик или военный и не хочешь лезть в будущий замес — заяви, что Крым всегда будет российским. Реакция дрессированных пуделей украинского шапито будет обеспечена дрессировщиками из США», — считает Г.

«Мир, в котором приходиться увольняться за констатацию факта, — это безумие. На его место придет тогда тот, что уже будет врать всем, зная, что бывает, если сказать правду», — считает Александр.

«Толкового командующего, реально смотрящего на вещи убрали, — медийного краснобая возьмут. Сочувствую ВМС Германии», — подчеркнул Олег Вихров.

«МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС. И Берлин, поджав хвост, сдался хохлам! Вот это пэрэмога! А немцы — позорники!» — иронизирует Александр Гурович.

«Вот уж, воистину евроклоунада. Человек озвучил то, что любому мало-мальски вменяемому человеку понятно. И досвидос», — замечает Владимир.

«Пусть приезжает в Крым, море, тепло, вино», — предлагает Антон Мар. «Пусть приезжает в Россию, особенно в Крым российский, гражданство России ему обеспечено, Аксёнов Сергей Валерьевич (Аксёнов — глава Крыма, прим. С.Ш.) выдаст ему жильё в Крыму. Будет работать в ВМС России, не главкомом, конечно, но должность найти можно, такие люди России нужны», — развил тему Григорий.

«В совет директоров СП-2 его надо, настоящий мужик», — высказал инициативу Владимир Моргунов.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах на конференции в Индии высказался, что Путин ищет и заслуживает уважения, а Крым никогда не вернется в состав Украины. Когда об этом стало известно в Германии, адмирал ушёл в отставку. Шенбах уже внесён в список украинского ресурса «Миротворец» за «участие в попытках легализации оккупации» Крыма.

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