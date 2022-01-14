Москва, , 15:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин проинформирован о результатах переговоров России и США по гарантиям безопасности. Об этом 14 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

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«Президент проинформирован», — сказал Песков.

По его словам, сейчас российская сторона ждёт от оппонентов письменных формулировок, после чего будет проведён окончательный анализ.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что серия переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности оказалась неудачной.

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